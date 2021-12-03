"Как минимум, восемь": Ляшко анонсировал выход регионов из "красной" зоны

Виктор Ляшко / УНИАН

Руководитель Минздрава Виктор Ляшко заявил, что восемь регионов вполне готовы к выходу из "красной" зоны коронавирусного карантина. Министерство подало уже в Кабмин просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Об этом он заявил в кулуарах, сообщает РБК-Украина.

Ляшко сообщил, что на следующей неделе будет заседание комиссии, где будут рассматривать этот вопрос.

"Относительно областей, которые могут выйти из "красной" зоны. Минздрав подал уже просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС. Потенциально готовы уже 8 областей, завтра ожидаем еще девятую", - заявил он.

Какие регионы сейчас в "красной" зоне:

Херсонскую,

Одесскую,

Запорожскую,

Донецкую,

Днепропетровскую,

Сумскую,

Николаевскую,

Ровенскую,

Житомирскую,

Ивано-Франковскую,

Киевскую,

Луганскую,

Хмельницкую,

Черниговскую,

Львовскую,

Волынскую,

Черкасскую,

Винницкую.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о спаде заболеваемости коронавирусом в Украине. Меньше пациентов стало поступать в стационар, медицинская система начала разгружаться.

Замминистра здравоохранения, главный санитарный врач страны Игорь Кузин заявлял, что локдаун в Украине власти запускать не планируют. При этом для походов в магазины за продуктами COVID-сертификат пока не пригодится.

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