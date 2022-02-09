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В Украине изменились условия приватизации спиртовых заводов: что ждет покупателей

9 февраля 2022, 09:00 актуально

Приватизация ГП "Укрспирт" продолжается, в 2021 году продано с аукционов 22 из 41 производственных площадок, но 1 января 2022 года существенно изменились условия приватизации спиртовых заводов.

Теперь потенциальный покупатель должен учитывать то, что в связи с принятием Закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений", в случае своей победы в электронном аукционе по продаже имущества спиртового завода, он вынужден будет дополнительно потратиться на компенсацию балансодержателю имущества спиртового завода – ГП "Укрспирт" сумму в размере 100 процентов балансовой стоимости такого имущества по состоянию на последнюю отчетную дату. Данная сумма будет равнозначной стартовой цене имущества спиртового завода.

Для иллюстрации данной новеллы, разберем последние изменения на примере очередного аукциона, что должно произойти уже 1 марта 2022 года - Отдельного имущества - Струтинского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" по адресу: Львовская область, Золочевский р-н, с. Струтин.

Из информационного сообщения следует, что стартовая цена лота составляет - 31 338 684,70 грн без НДС. Таким образом, новый собственник обязан будет заплатить в бюджет две суммы: сумму покупки на аукционе, - на счет Фонда государственного имущества Украины (стоимость приобретения имущества) и дополнительно 31 338 684,70 грн без НДС на счет ГП "Укрспирт" (компенсация балансодержателю имущества спиртового завода для погашения его кредиторской задолженности). Таким образом, окончательная минимальная стоимость приобретения имущества (в случае отсутствия ставок на увеличение цены) Струтинского спиртового завода уже составит более 62 млн грн без НДС, а в случае успешных торгов и поднятия ставок цена вырастет до 80-100 млн грн.

Данные изменения были введены вынужденно, для погашения кредиторской задолженности ГП "Укрспирт", которая сегодня достигает более 400 млн грн и для поддержки хозяйственной деятельности ГП "Укрспирт".

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