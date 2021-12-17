В Украине начали колоть третью дозу COVID-вакцины: кому рекомендуют сделать дополнительную прививку

В Украине уже вакцинируют третьей дозой COVID-вакцины / Reuters

В Украине уже начали вводить дополнительную дозу вакцины против COVID-19. Ее получают определенные категории людей, которые имеют проблемы со здоровьем или ослабленный иммунитет.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки, 16 декабря, в стране сделали 14 таких прививок.

Всего за прошлый день в нашем государстве вакцинировали 132 991 человек. Из них первую дозу препарата получили 43 939 человек, вторую дозу – 89 038.

Получить третью дозу вакцины могут люди, у которых по разным причинам ослаблен иммунитет. Так, в Минздраве рекомендуют дополнительно вакцинироваться следующим категория людей:

перенесшим трансплантацию,

которые получают гормональную терапию,

ВИЧ-инфицированным,

больным раком.

Также третью дозу рекомендуют колоть людям старше 60 лет, которые ранее уже получили две дозы вакцины.

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Ознакомиться с полным списком лиц, которым рекомендована третья доза вакцины, можно по ссылке.

В ведомстве отмечают, что дополнительную дозу вакцины против COVID-19 можно получить за 28-90 дней после второй, независимо от того, какой вакциной вы привились.

Введение третьей дозы вакцины от коронавируса

Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине будут вводить третью дозу вакцины от коронавируса. Он отметил, что это будет не бустерная доза, а именно третья доза вакцины.

Отметим, что нужно различать понятие введения бустерной дозы и просто третьей дополнительной дозы вакцины. Бустерная доза предусмотрена для введения через определенный промежуток времени после двух предыдущих вакцинаций и предназначена для того, чтобы усилить иммунитет у человека, ведь со временем защита снижается.

Дополнительная доза, или же ревакцинация - это плюс одна доза к первичной схеме вакцинации для лиц, которые имеют серьезные проблемы с иммунитетом, и для которых две дозы не так эффективны.

Как получить третью дозу вакцины от коронавируса

Если вы подпадаете под критерии, указанные Минздравом, нужно обратиться к своему семейному или профильному врачу, чтобы получить направление на вакцинацию дополнительной дозой по медицинским показаниям. Такое направление врач может выписать в произвольной форме.

После этого нужно записаться в ближайший пункт или же центр вакцинации, с собой на прививку нужно будет взять направление от врача. Адреса и контакты пунктов можно посмотреть на сайте vaccination.covid19.gov.ua/list или позвонив по номеру 0 800 60 20 19.

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