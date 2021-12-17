В Украине начали колоть третью дозу COVID-вакцины: кому рекомендуют сделать дополнительную прививку

Вакцинация третьей дозой пока довольно медленно набирает обороты.
В Украине уже начали вводить дополнительную дозу вакцины против COVID-19. Ее получают определенные категории людей, которые имеют проблемы со здоровьем или ослабленный иммунитет.
По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки, 16 декабря, в стране сделали 14 таких прививок.
Всего за прошлый день в нашем государстве вакцинировали 132 991 человек. Из них первую дозу препарата получили 43 939 человек, вторую дозу – 89 038.
Получить третью дозу вакцины могут люди, у которых по разным причинам ослаблен иммунитет. Так, в Минздраве рекомендуют дополнительно вакцинироваться следующим категория людей:
- перенесшим трансплантацию,
- которые получают гормональную терапию,
- ВИЧ-инфицированным,
- больным раком.
Также третью дозу рекомендуют колоть людям старше 60 лет, которые ранее уже получили две дозы вакцины.
Ознакомиться с полным списком лиц, которым рекомендована третья доза вакцины, можно по ссылке.
В ведомстве отмечают, что дополнительную дозу вакцины против COVID-19 можно получить за 28-90 дней после второй, независимо от того, какой вакциной вы привились.
Введение третьей дозы вакцины от коронавируса
Напомним, ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине будут вводить третью дозу вакцины от коронавируса. Он отметил, что это будет не бустерная доза, а именно третья доза вакцины.
Отметим, что нужно различать понятие введения бустерной дозы и просто третьей дополнительной дозы вакцины. Бустерная доза предусмотрена для введения через определенный промежуток времени после двух предыдущих вакцинаций и предназначена для того, чтобы усилить иммунитет у человека, ведь со временем защита снижается.
Дополнительная доза, или же ревакцинация - это плюс одна доза к первичной схеме вакцинации для лиц, которые имеют серьезные проблемы с иммунитетом, и для которых две дозы не так эффективны.
Как получить третью дозу вакцины от коронавируса
Если вы подпадаете под критерии, указанные Минздравом, нужно обратиться к своему семейному или профильному врачу, чтобы получить направление на вакцинацию дополнительной дозой по медицинским показаниям. Такое направление врач может выписать в произвольной форме.
После этого нужно записаться в ближайший пункт или же центр вакцинации, с собой на прививку нужно будет взять направление от врача. Адреса и контакты пунктов можно посмотреть на сайте vaccination.covid19.gov.ua/list или позвонив по номеру 0 800 60 20 19.
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