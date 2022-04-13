В Украине обнародовали фото и имена российских оккупантов, которые совершили зверства в Украине

Оккупанты / ГУР Минобороны

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список российских оккупантов, совершивших зверства в Украине.

Сообщается, что оккупанты несли службу в отряде мобильного специального назначения управления Росгвардии по Нижегородской области, г. Нижний Новгород.

"ГУР МО Украины получило список военнослужащих отряда мобильного специального назначения Управления Росгвардии по Нижегородской области, г. Нижний Новгород, которые совершили военные преступления против народа Украины", - говорится в сообщении.

Украинская разведка нашла фото захватчиков и всю информацию о них: дату и место рождения, образование, воинское звание и многое другое.

Ознакомиться со списком русских оккупантов можно по ссылке.

"Подонки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!", - написали в ГУР Минобороны.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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