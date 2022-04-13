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Работают украинские саперы: оккупанты недосчитались более 20 танков на Востоке

13 апреля 2022, 18:01

Обустройство минных полей на угрожающих направлениях принесло хороший урожай.

Работают украинские саперы: оккупанты недосчитались более 20 танков на Востоке / скриншот

С начала полномасштабного вторжения России украинские саперы уничтожили немало вражеской техники. Охота на российские танки была особо удачной на Донбассе.

Это произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", сообщили бойцы на Facebook-страничке.

Обустройство минных полей на угрожающих направлениях принесло хороший урожай. Достижения украинских саперов уже превысили два десятка вражеской техники.

"Более двух десятков единиц техники превращено в металлолом. И это лишь подтвержденные результаты этой работы, на самом же деле потери орков могут быть гораздо больше", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРашистов постреляли как в тире: ВСУ уничтожили танковую колонну РФНапомним, что Украинские Воздушные силы во вторник, 12 апреля, сбили российский штурмовик Су-25. Этот самолет оккупантов пополнил список ликвидированных российских воздушных целей и стал юбилейным – 300-м.

Напомним, один из украинских военных летчиков совершил героический поступок в самом начале нападения российских оккупантов. В ходе атаки на вражескую колонну его самолет был подбит, но украинский пилот сумел направить падающую машину на оккупантов.

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