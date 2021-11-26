В Украине обновили зоны карантина: "желтыми" стали еще 2 области, а оранжевых регионов теперь меньше

Желтую зону карантина пополнили Черновицкая и Тернопольская области / УНИАН

Желтая зона карантина в Украине расширилась еще на два региона, в нее включили Черновицкую и Тернопольскую области. Красная зона насчитывает 19 областей, среди них Киев и Киевская область. Оранжевая зона сократилась до двух регионов – Полтавской и Харьковской областей.

По данным Министерства здравоохранения на утро пятницы, 26 ноября, желтая зона расширилась, а оранжевая – сократилась. В красной зоне остаются 19 областей.

Красная зона карантина

Киев

Херсонская область

Одесская область

Запорожская область

Донецкая область

Днепропетровская область

Сумская область

Николаевская область

Ровенская область

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Хмельницкая область

Черниговская область

Львовская область

Волынская область

Черкасская область

Винницкая область.

Оранжевая зона

Харьковская область

Полтавская область

Желтая зона

Тернопольская область

Кировоградская область

Закарпатская область

Черновицкая область.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на пятницу, 26 ноября, в Украине установлено 15 036 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки госпитализированы 3 208 человек. Погибли 608 людей. Больше всего суточных заражений было зафиксировано в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Кабмин 24 ноября принял решение об изменении правил карантина в желтой зоне. Срок действия "желтых" COVID-сертификатов сократили со 120 до 30 дней. При этом теперь в желтой зоне для посещения и работы заведений работникам, а также посетителям, нужно сделать хотя бы одну прививку от коронавируса.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин подчеркивал, что локдауна в Украине не будет, а карантин собираются усиливать точечно. При этом брать с собой в магазин за продуктами COVID-сертификат пока не нужно.

Главред рекомендует: