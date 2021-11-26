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В Украине обновили зоны карантина: "желтыми" стали еще 2 области, а оранжевых регионов теперь меньше

26 ноября 2021, 11:36
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В красной зоне карантина – 19 регионов, среди которых Киев и Киевская область.

карантин в Украине
Желтую зону карантина пополнили Черновицкая и Тернопольская области / УНИАН

Желтая зона карантина в Украине расширилась еще на два региона, в нее включили Черновицкую и Тернопольскую области. Красная зона насчитывает 19 областей, среди них Киев и Киевская область. Оранжевая зона сократилась до двух регионов – Полтавской и Харьковской областей.

По данным Министерства здравоохранения на утро пятницы, 26 ноября, желтая зона расширилась, а оранжевая – сократилась. В красной зоне остаются 19 областей.

Красная зона карантина

  • Киев
  • Херсонская область
  • Одесская область
  • Запорожская область
  • Донецкая область
  • Днепропетровская область
  • Сумская область
  • Николаевская область
  • Ровенская область
  • Житомирская область
  • Ивано-Франковская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Хмельницкая область
  • Черниговская область
  • Львовская область
  • Волынская область
  • Черкасская область
  • Винницкая область.

Оранжевая зона

  • Харьковская область
  • Полтавская область

Желтая зона

  • Тернопольская область
  • Кировоградская область
  • Закарпатская область
  • Черновицкая область.

Коронавирус в Украине

Согласно данным на пятницу, 26 ноября, в Украине установлено 15 036 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки госпитализированы 3 208 человек. Погибли 608 людей. Больше всего суточных заражений было зафиксировано в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.

Кабмин 24 ноября принял решение об изменении правил карантина в желтой зоне. Срок действия "желтых" COVID-сертификатов сократили со 120 до 30 дней. При этом теперь в желтой зоне для посещения и работы заведений работникам, а также посетителям, нужно сделать хотя бы одну прививку от коронавируса.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин подчеркивал, что локдауна в Украине не будет, а карантин собираются усиливать точечно. При этом брать с собой в магазин за продуктами COVID-сертификат пока не нужно.

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