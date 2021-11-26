В Украине обновили зоны карантина: "желтыми" стали еще 2 области, а оранжевых регионов теперь меньше

В красной зоне карантина – 19 регионов, среди которых Киев и Киевская область.
Желтая зона карантина в Украине расширилась еще на два региона, в нее включили Черновицкую и Тернопольскую области. Красная зона насчитывает 19 областей, среди них Киев и Киевская область. Оранжевая зона сократилась до двух регионов – Полтавской и Харьковской областей.
По данным Министерства здравоохранения на утро пятницы, 26 ноября, желтая зона расширилась, а оранжевая – сократилась. В красной зоне остаются 19 областей.
Красная зона карантина
- Киев
- Херсонская область
- Одесская область
- Запорожская область
- Донецкая область
- Днепропетровская область
- Сумская область
- Николаевская область
- Ровенская область
- Житомирская область
- Ивано-Франковская область
- Киевская область
- Луганская область
- Хмельницкая область
- Черниговская область
- Львовская область
- Волынская область
- Черкасская область
- Винницкая область.
Оранжевая зона
- Харьковская область
- Полтавская область
Желтая зона
- Тернопольская область
- Кировоградская область
- Закарпатская область
- Черновицкая область.
Коронавирус в Украине
Согласно данным на пятницу, 26 ноября, в Украине установлено 15 036 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки госпитализированы 3 208 человек. Погибли 608 людей. Больше всего суточных заражений было зафиксировано в Киеве, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.
Кабмин 24 ноября принял решение об изменении правил карантина в желтой зоне. Срок действия "желтых" COVID-сертификатов сократили со 120 до 30 дней. При этом теперь в желтой зоне для посещения и работы заведений работникам, а также посетителям, нужно сделать хотя бы одну прививку от коронавируса.
Главный санитарный врач страны Игорь Кузин подчеркивал, что локдауна в Украине не будет, а карантин собираются усиливать точечно. При этом брать с собой в магазин за продуктами COVID-сертификат пока не нужно.
Главред рекомендует:
- Киев переходит в "оранжевую" зону: Кличко назвал главное условие выхода из локдауна
- В Украине новые зоны карантина: два региона уже не будут "красными", а желтая зона стала еще меньше
- Локдаун на Новый год: украинцев предупредили о затяжном карантине
- Новый год в "красной" зоне: Кузин оценил шансы ослабление карантина на праздники в Украине
- Вакцинация станет обязательной: в Минздраве хотят ужесточить правила карантина для "желтой" зоны