В Украине появилось Бюро экономической безопасности: чем оно займется

Денис Шмыгаль рассказал, что Кабмин 12 мая создал Бюро экономической безопасности / УНИАН

Кабинет Министров Украины принял решение о создании Бюро экономической безопасности (БЭБ), создание которого требовали в Евросоюзе. Оно получит статус центрального органа исполнительной власти и будет заниматься всеми преступлениями в сфере экономики.

"Создание Бюро экономической безопасности - это новая страница в отношениях государства и бизнеса. Такой шаг - один из финальных на пути ликвидации налоговой милиции. БЭБ положит конец силовому давлению на бизнес и станет новым аналитическим подходом к расследованиям в сфере финансово-экономических преступлений", - сообщил Шмыгаль в своем Telegram-канале в среду, 12 мая.

Чем займется Бюро экономической безопасности

Закон о "О Бюро экономической безопасности Украины" был принят Верховной Радой 28 января 2021 года.

Согласно закону, Бюро экономической безопасности - единый орган государственной власти, ответственный за борьбу с экономическими преступлениями. Он получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции.

Согласно закону, СБУ потеряет несвойственные спецслужбам функции по расследованию преступлений о коррупции и организованной преступной деятельности в сфере управления и экономики. Это позволит ведомству сфокусироваться на выполнении задач, которые непосредственно связаны с безопасностью государства, с контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.

Кто будет руководить БЭБ

Законом определено, что директора БЭБ назначает Кабмин по представлению премьер-министра по результатам открытого конкурса. Срок пребывания в должности - 5 лет. При этом руководитель не сможет работать более двух сроков подряд.

Кандидатуру директора отбирает конкурсная комиссия. В нее входят три человека от Совета национальной безопасности и обороны, три человека от Верховной рады и три человека от КМУ.

При ведомстве создадут Совет общественного контроля. Он будет следить за деятельностью бюро, рассматривать отчет директора БЭБ и предоставлять свое заключение.