В Украине предложили отменить выходные на 8 марта, 1 мая и перенос праздников

В Украине хотят упорядочить праздничные и памятные дни / ua.depositphotos.com

В Украине предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками, а Международный день борьбы за права женщин и День труда отмечать как международные дни.

Как сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, соответствующий проект закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях", разработанный Украинским институтом национальной памяти, вынесен на общественное обсуждение, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что данный законопроект определяет перечень праздников, памятных дат, скорбных дней в Украине, которые имеют общегосударственное значение, регулирует порядок их установления и особенности празднования с целью возобновления и обеспечения национальной памяти украинского народа, обеспечения права граждан на свободу совести, а также содействия независимому обеспечению национальных интересов.

Документом предлагается определить такие категории как:

государственный праздник;

день траура;

международный день;

памятная дата;

профессиональный праздник;

скорбный день;

традиционный праздник.

12 праздников предлагается определить как государственные:

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День соборности Украины (22 января);

День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля);

День памяти и примирения (8 мая);

День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая);

День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая);

День Конституции (28 июня), День государственного флага Украины (23 августа);

День независимости Украины (24 августа);

День Украинской государственности (28 июля);

День защитников Украины (14 октября);

День украинского языка и письменности (9 ноября);

День достоинства и свободы (21 ноября).

Также предлагается определить 20 традиционных праздников, среди которых:

Новый год (1 января);

День матери (второе воскресенье мая);

День отца (третье воскресенье июня);

основные религиозные праздники пяти вероисповеданий.

Документом определено 13 международных дней, в частности:

Международный день памяти жертв Холокоста (27 января);

Международный день борьбы за права женщин (8 марта);

Всемирный день Земли (22 апреля);

День труда (1 мая);

Международный день семьи (15 мая);

Международный день защиты детей (1 июня);

Всемирный день окружающей среды (5 июня);

Международный день молодежи (12 августа);

День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа);

Международный день демократии (15 сентября);

Международный день людей пожилого возраста (1 октября);

Международный день толерантности (16 ноября);

Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).

Кроме того, предполагается установление 7 скорбных дней:

День героев Небесной сотни (20 февраля);

День чернобыльской катастрофы (26 апреля);

День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа (18 мая);

День памяти погибших защитников Украины (29 августа);

День памяти депортированных украинцев (второе воскресенье сентября);

День памяти жертв коммунистических репрессий (первое воскресенье ноября);

День памяти жертв Голодомора (четвертая суббота ноября).

Среди прочего, законопроектом предлагается предусмотреть, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день не переносится.

В то же время, перенос выходного дня предлагается оставить в отношении некоторых традиционных праздников, а именно:

Рождества Христова по юлианскому календарю;

Пасхи по юлианскому календарю;

Дня Святой Троицы по юлианскому календарю;

Рождества Христова по григорианскому календарю;

Нового года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о признании Дня украинской государственности выходным днем.

Во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 30-летию независимости Украины, глава государства сообщил, что подписал соответствующий указ во время торжественного парада по случаю 30-летия независимости страны.