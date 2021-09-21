В Украине предложили отменить выходные на 8 марта, 1 мая и перенос праздников

В Украине предложили ввести несколько категорий праздников и памятных дней.
В Украине предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками, а Международный день борьбы за права женщин и День труда отмечать как международные дни.
Как сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, соответствующий проект закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях", разработанный Украинским институтом национальной памяти, вынесен на общественное обсуждение, передает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что данный законопроект определяет перечень праздников, памятных дат, скорбных дней в Украине, которые имеют общегосударственное значение, регулирует порядок их установления и особенности празднования с целью возобновления и обеспечения национальной памяти украинского народа, обеспечения права граждан на свободу совести, а также содействия независимому обеспечению национальных интересов.
Документом предлагается определить такие категории как:
- государственный праздник;
- день траура;
- международный день;
- памятная дата;
- профессиональный праздник;
- скорбный день;
- традиционный праздник.
12 праздников предлагается определить как государственные:
- День соборности Украины (22 января);
- День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля);
- День памяти и примирения (8 мая);
- День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая);
- День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая);
- День Конституции (28 июня), День государственного флага Украины (23 августа);
- День независимости Украины (24 августа);
- День Украинской государственности (28 июля);
- День защитников Украины (14 октября);
- День украинского языка и письменности (9 ноября);
- День достоинства и свободы (21 ноября).
Также предлагается определить 20 традиционных праздников, среди которых:
- Новый год (1 января);
- День матери (второе воскресенье мая);
- День отца (третье воскресенье июня);
- основные религиозные праздники пяти вероисповеданий.
- Документом определено 13 международных дней, в частности:
- Международный день памяти жертв Холокоста (27 января);
- Международный день борьбы за права женщин (8 марта);
- Всемирный день Земли (22 апреля);
- День труда (1 мая);
- Международный день семьи (15 мая);
- Международный день защиты детей (1 июня);
- Всемирный день окружающей среды (5 июня);
- Международный день молодежи (12 августа);
- День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа);
- Международный день демократии (15 сентября);
- Международный день людей пожилого возраста (1 октября);
- Международный день толерантности (16 ноября);
- Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).
Кроме того, предполагается установление 7 скорбных дней:
- День героев Небесной сотни (20 февраля);
- День чернобыльской катастрофы (26 апреля);
- День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа (18 мая);
- День памяти погибших защитников Украины (29 августа);
- День памяти депортированных украинцев (второе воскресенье сентября);
- День памяти жертв коммунистических репрессий (первое воскресенье ноября);
- День памяти жертв Голодомора (четвертая суббота ноября).
Среди прочего, законопроектом предлагается предусмотреть, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день не переносится.
В то же время, перенос выходного дня предлагается оставить в отношении некоторых традиционных праздников, а именно:
- Рождества Христова по юлианскому календарю;
- Пасхи по юлианскому календарю;
- Дня Святой Троицы по юлианскому календарю;
- Рождества Христова по григорианскому календарю;
- Нового года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о признании Дня украинской государственности выходным днем.
Во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 30-летию независимости Украины, глава государства сообщил, что подписал соответствующий указ во время торжественного парада по случаю 30-летия независимости страны.