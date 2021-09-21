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В Украине предложили отменить выходные на 8 марта, 1 мая и перенос праздников

21 сентября 2021, 15:56
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В Украине предложили ввести несколько категорий праздников и памятных дней.

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В Украине хотят упорядочить праздничные и памятные дни / ua.depositphotos.com

В Украине предлагают отменить перенос выходных дней в связи с праздниками, а Международный день борьбы за права женщин и День труда отмечать как международные дни.

Как сообщили в Министерстве культуры и информационной политики, соответствующий проект закона "О праздниках, памятных датах и скорбных днях", разработанный Украинским институтом национальной памяти, вынесен на общественное обсуждение, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что данный законопроект определяет перечень праздников, памятных дат, скорбных дней в Украине, которые имеют общегосударственное значение, регулирует порядок их установления и особенности празднования с целью возобновления и обеспечения национальной памяти украинского народа, обеспечения права граждан на свободу совести, а также содействия независимому обеспечению национальных интересов.

Документом предлагается определить такие категории как:

  • государственный праздник;
  • день траура;
  • международный день;
  • памятная дата;
  • профессиональный праздник;
  • скорбный день;
  • традиционный праздник.

12 праздников предлагается определить как государственные:

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  • День соборности Украины (22 января);
  • День сопротивления оккупации Крыма (26 февраля);
  • День памяти и примирения (8 мая);
  • День победы над нацизмом во Второй мировой войне (9 мая);
  • День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны (14 мая);
  • День Конституции (28 июня), День государственного флага Украины (23 августа);
  • День независимости Украины (24 августа);
  • День Украинской государственности (28 июля);
  • День защитников Украины (14 октября);
  • День украинского языка и письменности (9 ноября);
  • День достоинства и свободы (21 ноября).

Также предлагается определить 20 традиционных праздников, среди которых:

  • Новый год (1 января);
  • День матери (второе воскресенье мая);
  • День отца (третье воскресенье июня);
  • основные религиозные праздники пяти вероисповеданий.
  • Документом определено 13 международных дней, в частности:
  • Международный день памяти жертв Холокоста (27 января);
  • Международный день борьбы за права женщин (8 марта);
  • Всемирный день Земли (22 апреля);
  • День труда (1 мая);
  • Международный день семьи (15 мая);
  • Международный день защиты детей (1 июня);
  • Всемирный день окружающей среды (5 июня);
  • Международный день молодежи (12 августа);
  • День памяти жертв коммунистического и нацистского тоталитарных режимов (23 августа);
  • Международный день демократии (15 сентября);
  • Международный день людей пожилого возраста (1 октября);
  • Международный день толерантности (16 ноября);
  • Международный день людей с ограниченными возможностями (3 декабря).

Кроме того, предполагается установление 7 скорбных дней:

  • День героев Небесной сотни (20 февраля);
  • День чернобыльской катастрофы (26 апреля);
  • День памяти жертв геноцида крымско-татарского народа (18 мая);
  • День памяти погибших защитников Украины (29 августа);
  • День памяти депортированных украинцев (второе воскресенье сентября);
  • День памяти жертв коммунистических репрессий (первое воскресенье ноября);
  • День памяти жертв Голодомора (четвертая суббота ноября).

Среди прочего, законопроектом предлагается предусмотреть, что если государственный праздник, который является нерабочим днем, совпадает с выходным, то выходной день не переносится.

В то же время, перенос выходного дня предлагается оставить в отношении некоторых традиционных праздников, а именно:

  • Рождества Христова по юлианскому календарю;
  • Пасхи по юлианскому календарю;
  • Дня Святой Троицы по юлианскому календарю;
  • Рождества Христова по григорианскому календарю;
  • Нового года.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о признании Дня украинской государственности выходным днем.

Во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады, посвященном 30-летию независимости Украины, глава государства сообщил, что подписал соответствующий указ во время торжественного парада по случаю 30-летия независимости страны.

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