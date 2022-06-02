В Украине резко подскочили цены на лук: в чем причина

В Украине подорожал лук / ua.depositphotos.com

С начала текущей недели в Украине подскочили отпускные цены на импортный лук, пишет East-fruit.

На сегодняшний день основное предложение на украинском рынке репчатого лука составляет импортная продукция, в частности, польского производства. Рост цен на лук аналитики объясняют как сокращением запасов данной продукции в самой Польше, так и значительным ростом цен на логистические услуги.

"Уже сегодня цены на лук из Польши на украинском рынке озвучиваются на уровне 14-18 грн/кг. Таким образом, за неделю данная продукция стала дороже в среднем на 30%. При этом спрос на лук в Украине остается достаточно активным, а предложение этого овоща стремительно сокращается", - говорится в сообщении.

Как отмечают эксперты, запасы прошлогоднего лука в Украине практически исчерпаны. В то время данная продукция нового урожая из местных хозяйств на рынок практически не поступает, поскольку Херсонская область, которая является одним из лидеров по выращиванию ранних овощей в Украине, на сегодняшний день под оккупацией.

Вместе с тем на данный момент цены на репчатый лук в Украине уже в среднем в три раза выше, чем в начале июня прошлого года.

Ранее Главред писал о том, что в Украине начали массово скупать соль после того, как пошли разговоры о возможном дефиците товара. Из-за бешеного спроса некоторые магазины резко повысили стоимость чуть ли не в 10 раз. Если раньше пачку соли можно было купить за 10 грн, то теперь, например, в Мостиске Львовской области она стоит 95 грн за килограмм.

Также напомним, цены на гречку в Украине могут вырасти еще на 20%. Стоимость крупы в ближайшие месяцы может достигнуть почти 85 гривен за килограмм. Уже к осени стоимость крупы в магазинах снизится на 10-20% и может вернуться к 70 грн, рассказал почетный президент Ассоциации фермеров и землевладельцев Украины Иван Томич.

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