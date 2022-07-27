В Украине рухнули цены на автогаз: сколько стоит заправить авто

Цены на АЗС в Украине / pixabay

В Украине ряд АЗС продолжили снижать цены на голубое топливо. Как свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95, передает Enkorr, средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС снизилась на 50 коп./л – до 29,44 грн/л.

На станциях WOG автогаз подешевел на 1,36 грн/л, до 29,73 грн/л.

На 0,85-0,99 грн/л подешевел ресурс в консолидированной сети "Привата".

В частности, на станциях "Укрнафты" газ подешевел до 29,08 грн/л, на станциях "Авиас" и других - до 29,09 грн/л.

В сети "Автотранс" продукт подешевел на 0,50 грн/л, до 28,98 грн/л, на станциях "Катрал" - на 0,70 грн/л, до 29,27 грн/л.

На 0,25 грн/л снизила цену сеть Chipo ( 29,78 грн/л ).

Цены на бензин в Украине

15 марта Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения".

Одним из временных налоговых послаблений является отмена акциза на топливо и снижение ставки НДС с 20% до 7%. Это позволило снизить цены на топливо на 12-13 грн/л.

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