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Цена подскочит выше 70 грн за литр: украинцев ошеломили прогнозом подорожания на АЗС

26 июля 2022, 02:40

Традиционно за все это заплатит население, считает Александр Гончаров.

бензин, АЗС, горючее, заправка
/ sevdon.net

После того, как Национальный банк Украины существенно поднял официальный курс гривны по отношению к доллару, почти сразу подорожание ударило по потребителям.

Как говорит директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, сжиженный газ может стабилизироваться на цене 30 грн за литр, дизтопливо будет стоить 60-63 гривны, бензин в пределах 55-57 гривен.

В свою очередь директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров не исключил, что цена дизельного топлива может вырасти даже до 70 гривен и больше за литр.

"Вероятнее всего, украинские власти попытаются за счет девальвации гривны хотя бы частично закрыть дефицит госбюджета-2022, а также помочь экспортерам. Но традиционно за все это заплатит население, поскольку вслед за курсом валюты взлетят и цены на импортные товары, в частности резкое ослабление гривны приведет к росту цен на топливо", — добавил он.

Топливный кризис в Украине

Как известно, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. По состоянию на начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

В апреле в результате авиаударов уничтожен единственный крупный нефтеперерабатывающий завод Украины в Кременчуге(Полтавская обл.), на который приходилось около 40% общей поставки бензина и дизельного топлива. Также россиянами разбомблены около 20 нефтебаз.

18 июня российские захватчики совершили очередную ракетную атаку на Кременчуг. В тот же день три российские ракеты попали в нефтебазу в Новомосковском районе Днепропетровской области, возник масштабный пожар.

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