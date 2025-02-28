В Украине снова выключают свет: введены аварийные графики

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- В Украине ввели аварийные графики отключения света
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В Украине ввели аварийные графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.
Такие графики введены в нескольких областях из-за российских атак на энергообъекты. В первую очередь будут выключать промышленные потребители и бизнес. Также продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленности. Для бытовых потребителей ограничения не применяются.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", - говорится в сообщении.
Отключение света - последние новости
Как сообщал Главред, 26 февраля в Одесской и Днепропетровской областях отключали свет. Облэнерго были вынуждены применять временные отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов в результате обстрелов РФ.
18 февраля россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе, вызвав масштабные отключения света, воды и тепла. Без электроснабжения остались более 250 тысяч жителей, в том числе 14 школ и 13 детских садов.
17 февраля в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях ввели экстренные отключения электроэнергии из-за атаки РФ.
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Что известно об "Укрэнерго"?
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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