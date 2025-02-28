Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Украине снова выключают свет: введены аварийные графики

Ангелина Подвысоцкая
28 февраля 2025, 18:18обновлено 28 февраля, 18:57
65
Графики отключения света ввели для промышленности и бизнеса.
В Украине снова выключают свет: введены аварийные графики
В Украине ввели аварийные графики отключения света / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

  • В Украине ввели аварийные графики отключения света
  • Графики действуют для промышленности и бизнеса

В Украине ввели аварийные графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

Такие графики введены в нескольких областях из-за российских атак на энергообъекты. В первую очередь будут выключать промышленные потребители и бизнес. Также продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленности. Для бытовых потребителей ограничения не применяются.

видео дня

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", - говорится в сообщении.

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, 26 февраля в Одесской и Днепропетровской областях отключали свет. Облэнерго были вынуждены применять временные отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов в результате обстрелов РФ.

энергопотребление инфографика
Потребление электроэнергии / Инфографика: Главред

18 февраля россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе, вызвав масштабные отключения света, воды и тепла. Без электроснабжения остались более 250 тысяч жителей, в том числе 14 школ и 13 детских садов.

17 февраля в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях ввели экстренные отключения электроэнергии из-за атаки РФ.

Другие новости:

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Светлана Лобода Укрэнерго отключения отключения света
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Украина не вернется к боевым действиям": Трамп сделал важные заявления

"Украина не вернется к боевым действиям": Трамп сделал важные заявления

19:25Мир
Военная помощь и гарантии для Украины: Зеленский встретился с сенаторами США

Военная помощь и гарантии для Украины: Зеленский встретился с сенаторами США

19:07Мир
"Важен выход именно на тот населенный пункт": что нацелился захватить Путин

"Важен выход именно на тот населенный пункт": что нацелился захватить Путин

18:35Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

"Мы с Настей закончили": Потап дал новое интервью не в Украине

Впервые за 4 года: в Украине рекордно подешевел популярный овощ

Впервые за 4 года: в Украине рекордно подешевел популярный овощ

Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине: как она повлияет на здоровье

Мощная магнитная буря в 7 баллов ударила в Украине: как она повлияет на здоровье

Женился и получает новое гражданство: экс-жена Кензова рассказала, где он сейчас

Женился и получает новое гражданство: экс-жена Кензова рассказала, где он сейчас

Украину накрывают дожди и снег: в каких областях ждать непогоду

Украину накрывают дожди и снег: в каких областях ждать непогоду

Последние новости

19:38

Пронзительные кадры: Зеленский показал Трампу фото вернувшихся из РФ пленных

19:33

На что готовы США ради мира: Зеленский сделал заявление в Вашингтоне

19:25

"Украина не вернется к боевым действиям": Трамп сделал важные заявления

19:22

Переход на летнее время 2025 - будем ли переводить часы

19:10

Военная разведка знала о вторжении в Украину?мнение

Недра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – РозумныйНедра в обмен на безопасность: пойдет ли Трамп войной против Путина – Розумный
19:07

Военная помощь и гарантии для Украины: Зеленский встретился с сенаторами США

19:02

Водителей призвали оставлять миски с солью в автомобилях на ночь: в чем причина

18:35

"Важен выход именно на тот населенный пункт": что нацелился захватить Путин

18:30

ОНЛАЙН: Зеленский и Трамп подписывают соглашение о минералах, все подробностиВидео

Реклама
18:21

Объект ФСБ в Брянской области взлетел на воздух: подробности воздушного удара

18:18

В Украине снова выключают свет: введены аварийные графики

18:03

Весенний салат за 5 минут, для которого ничего не нужно варитьВидео

17:56

Украинцам доначислят субсидии: правительство приняло важное решение

17:48

Цены в Украине стремительно взлетят: нардеп прогнозирует инфляцию до 40%

17:39

Слушает и передает данные: 4 признака, что за вами шпионит телефон

17:38

"Путин - ублюдок, вы будете платить Украине": москвичкка жестко отчитала силовиковВидео

17:24

В Мариуполе взорвано авто с сотрудником ФСБ: партизаны раскрыли детали

17:00

Загадка для самых гениальных: найдите лишнее животное за 3 секунды

16:57

Отсрочку от мобилизации получила еще одна категория: детали от Минобороны

16:23

Авокадо дозреет за 24 часа: эксперты признались, как быстро сделать плод мягким

Реклама
16:00

Галкин показал дочь Лизу с черными волосами

16:00

Гарантии безопасности от США могут быть скрыты в тексте соглашения – Стефанчук

15:33

Армия КНДР штурмует волнами по 50 человек, ВСУ адаптировались к этой тактике - военный

15:33

Можно ли дарить на день рождения часы: ответ священникаВидео

15:31

По 2 кг с куста: эксперты раскрыли самые эффективные способы посадки картофеля

15:08

Контрудары ВСУ заставляют отступать: воины оттеснили врага возле важного города

14:57

Украинская красавица Екатерина Тышкевич: "На московских актеров ставили наши продюсеры"

14:48

Сожгли технику РФ дотла: ВСУ взорвали бронеколонну россиян на востокеВидео

14:25

"Прорыв" россиянами границы в Сумской области: в ЦПД объяснили, что происходит

14:12

Мало кто догадывается: что означает буква "Е" на экране телефона

14:11

"Это немыслимо": Орбан истерит из-за планов вступления Украины в ЕС

14:07

Мускулистый Цымбалюк взбудоражил поклонниц: смелые фото

14:04

Полиция ужесточает контроль: за какое нарушение вводят новые штрафы до 40 тыс грн

14:01

Гороскоп на завтра 1 марта: Девам - обогащение, Рыбам - осуществление мечты

13:40

1 марта: какой церковный праздник, день ангела и почему нельзя стирать

13:36

Мощные взрывы и яркая детонация: уничтожен склад термобарических боеприпасов РФВидео

13:34

Загадка, которая "сломает мозг": надо правильно посчитать дни

13:02

Большинство совершает ошибку: где не стоит крепить держатель для телефона в авто

12:56

Индексация пенсий в 2025 году: какие пенсионеры останутся без доплат в марте

12:56

"Эта песня выиграет": Потап поддержал скандального участника Евровидения 2025

Реклама
12:54

Правительство закрыло систему "Шлях" для водителей, перевозящих гумгрузы

12:44

Украину накроет атмосферный фронт: в каких областях будут снег и дождь

12:10

Что сажать первым на огороде: главные советы для дачниковВидео

11:59

Производитель ракет ПВО NASAMS создает компанию в Украине - Euractiv

11:56

"Это наследие, которое я с любовью оставляю будущим поколениям": Михаил Поплавский презентовал более 60 своих книгВидео пресс-релиз

11:51

Трамп и Зеленский сегодня встретятся в Белом доме: в ОП раскрыли детали визита

11:28

"Я понял, что мы теряем": Комаров вышел на связь на фоне слухов о разводе

11:19

В ЦПД объяснили, в чем план Трампа в отношении России и причем тут Китай

11:11

Получится вкусным и наваристым: в какой последовательности класть овощи в борщ

11:06

"Путина заманивают в ловушку": Подоляк уверен, что США стремятся "дожать Россию"

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять