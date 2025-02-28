В Украине снова выключают свет: введены аварийные графики

Графики отключения света ввели для промышленности и бизнеса.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-snova-vyklyuchayut-svet-vvedeny-avariynye-grafiki-10643597.html Ссылка скопирована

В Украине ввели аварийные графики отключения света / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Главное:

В Украине ввели аварийные графики отключения света

Графики действуют для промышленности и бизнеса

В Украине ввели аварийные графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

Такие графики введены в нескольких областях из-за российских атак на энергообъекты. В первую очередь будут выключать промышленные потребители и бизнес. Также продолжают действовать графики ограничения мощности для промышленности. Для бытовых потребителей ограничения не применяются.

видео дня

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов системы распределения (облэнерго). Пожалуйста, потребляйте электроэнергию экономно", - говорится в сообщении.

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, 26 февраля в Одесской и Днепропетровской областях отключали свет. Облэнерго были вынуждены применять временные отключения электроэнергии из-за повреждения энергообъектов в результате обстрелов РФ.

Потребление электроэнергии / Инфографика: Главред

18 февраля россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе, вызвав масштабные отключения света, воды и тепла. Без электроснабжения остались более 250 тысяч жителей, в том числе 14 школ и 13 детских садов.

17 февраля в Киеве, Киевской, Днепропетровской, Сумской и Кировоградской областях ввели экстренные отключения электроэнергии из-за атаки РФ.

Другие новости:

Что известно об "Укрэнерго"? ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред