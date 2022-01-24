В Украине старует кампания по вакцинации от полиомиелита: кого и когда будут прививать

Детей станут прививать от полиомиелита в обязательном порядке / УНИАН

В Украине 1 февраля начинается кампания по прививке от полиомиелита. Она коснется детей от шести месяцев до шести лет, которых не вакцинировали вовремя.

В сюжете ТСН говорится, что родители обязаны привести малышей в кабинеты прививки и сделать инъекционную вакцинацию.

Первый тур будет длиться три недели.

Также отмечается, что вакцина в каплях нужна даже тем, кто был вакцинирован согласно календарю прививок.

"После этого (первого тура – ред.) будет запущено три дополнительных раунда вакциной ОПВ. Это оральная вакцина для всех детей от полу года до шести лет не зависимо от их вакцинального статуса. Даже если они вакцинированы, то должны быть вакцинированы повторно. Это реагирование на вспышке", - сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

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По его словам, такое решение - реакция государства на вспышку полиомиелита, которая произошла осенью в Ровенской и Закарпатской областях и во время которой полуторагодовалый ребенок остался парализованным до сих пор.

Кроме того, было обнаружено 15 детей-носителей вируса.

Эпидемиологи выяснили, что это мутированный вакцино-родственный вирус. В Украину он попал из-за границы - Пакистана, Афганистана и Таджикистана.

Напомним, детей планово будут прививать инактивированной полиовакциной (ИПВ).

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