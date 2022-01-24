УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине старует кампания по вакцинации от полиомиелита: кого и когда будут прививать

24 января 2022, 15:38
Прослушать новость
Остановить

Это - реакция государства на вспышку полиомиелита, которая произошла осенью в Ровенской и Закарпатской областях.

Вакцинация
Детей станут прививать от полиомиелита в обязательном порядке / УНИАН

В Украине 1 февраля начинается кампания по прививке от полиомиелита. Она коснется детей от шести месяцев до шести лет, которых не вакцинировали вовремя.

В сюжете ТСН говорится, что родители обязаны привести малышей в кабинеты прививки и сделать инъекционную вакцинацию.

Первый тур будет длиться три недели.

Также отмечается, что вакцина в каплях нужна даже тем, кто был вакцинирован согласно календарю прививок.

"После этого (первого тура – ред.) будет запущено три дополнительных раунда вакциной ОПВ. Это оральная вакцина для всех детей от полу года до шести лет не зависимо от их вакцинального статуса. Даже если они вакцинированы, то должны быть вакцинированы повторно. Это реагирование на вспышке", - сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Реклама

По его словам, такое решение - реакция государства на вспышку полиомиелита, которая произошла осенью в Ровенской и Закарпатской областях и во время которой полуторагодовалый ребенок остался парализованным до сих пор.

Кроме того, было обнаружено 15 детей-носителей вируса.

Эпидемиологи выяснили, что это мутированный вакцино-родственный вирус. В Украину он попал из-за границы - Пакистана, Афганистана и Таджикистана.

Напомним, детей планово будут прививать инактивированной полиовакциной (ИПВ).

Читайте также:

viber
Прививка прививки полиомиелит новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине старует кампания по вакцинации от полиомиелита: кого и когда будут прививать». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Магнитом притягивают бедность: какие привычки не дают разбогатеть и отпугивают удачуМагнитом притягивают бедность: какие привычки не дают разбогатеть и отпугивают удачу Деньги льются рекой:  названы знаки, которые притягивают деньги магнитомДеньги льются рекой:  названы знаки, которые притягивают деньги магнитом Новолуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь бедыНоволуние в феврале 2022: что нельзя делать, чтобы не навлечь беды Как почистить стиральную машинку от грязи, плесени и запаха – простые и действенные советыКак почистить стиральную машинку от грязи, плесени и запаха – простые и действенные советы Стоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом ЖдановымСтоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом Ждановым
15:38

В Украине старует кампания по вакцинации от полиомиелита: кого и когда будут прививать

15:26

Зеленский на фоне военной угрозы России против Украины созывает СНБО

15:15

Россия пыталась взять Европу "на понт": почему посольства вывозят семьи дипломатов из Украинымнение

15:05

Евровидение-2022 - названы восемь финалистов нацотбора от УкраиныВидео

14:57

Пустые полки и взлет цен: украинцам раскрыли сценарий подорожания продуктовВидео

Реклама
14:48

В Польше при загадочных обстоятельствах умер 28-летний украинец: дома остались жена и двое детей

14:33

Аграрные расписки как инструмент привлечения средств могут исчезнуть с агрорынка Украины

14:25

Людмила Янукович умерла: у беглого экс-президента ответили на фейкВидео

14:22

Газ и нефть – под ударом, а вопрос SWIFT блокирует ФРГ: СМИ узнали о планах ЕС по санкциям против РФВидео

14:10

Мокрая и сочная Maruv обнажила свой "орех" в бассейне на камеру

14:03

Любовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбыВидео

14:02

Дия в деле: возврат товара в Эпицентре и Новой Линии становится проще новости компании

13:54

Евросоюз выделил Украине помощь на €1,2 млрд из-за угрозы вторжения РФВидео

13:43

Гороскоп по картам Таро на февраль 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

13:35

Татьянин день: поздравления, картинки и душевные открытки в день ангела Татьяны

13:18

Кошка спасла от голодной смерти крохотных бельчат: как отреагировал хозяинВидео

13:14

Угроза вторжения РФ: НАТО перебрасывает корабли и истребители на ВостокВидео

13:09

Угроза захвата РФ Харькова, Одессы, Днепра и дата 20 февраля: в ВСУ предупредили об опасном сценарииВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 25 января 2022: Скорпионам – обман, Козерогам – испытания, Рыбам – удачаВидео

12:58

Дичь под Киевом: пьяные молодчики ограбили и изнасиловали женщину – один из них с ВИЧ

Реклама
12:52

Кристина Агилера раззадорила фанатов сияющей наготой пышного телаВидео

12:27

Самые модные женские стрижки для круглого лица 2022, которые чудесно стройнятФото

12:17

Гороскоп Таро на неделю 24-30 января: Тельцам – трудности, Девам – заманчивые возможности, Рыбам – испытанияВидео

12:09

Австрия и Франция рассматривают возможность эвакуации своих дипломатов из УкраиныВидео

12:09

Пьяный житель Запорожья шутки ради швырнул гранату на балкон жилого дома

12:07

Татьянин день 2022: дата, традиции и запреты праздника

11:57

Заморозит и завалит снегом: украинцам рассказали, где и когда ударит -21°Видео

11:42

Злату Огневич три года преследует мужчина - певице угрожают расправойВидео

11:36

Как сузить поры на лице: 5 продуктов-помощников, которые есть на каждой кухне

11:34

ЕС захватила лидерство: Слуга народа скатилась в рейтинге партий – опрос

11:29

Довольны ли украинцы тем, куда власти ведут страну - опрос

11:26

Без шансов на спасение: под Киевом в жутком ДТП погибли четыре человекаФотоВидео

10:54

Лунный гороскоп на неделю 24-30 января: Тельцам – проблемы, Львам – правило бумеранга, Рыбам – искушенияВидео

10:52

Порошенко вплотную приблизился к Зеленскому в президентском рейтинге – опросВидео

10:49

К чему снятся часы: толкование известных сонников

10:46

Эвакуация Посольства США в Киеве является чрезмерной предосторожностью - МИД УкраиныВидео

10:45

Юрий Корявченков: государственная политика Украины по безопасности дорожного движения нуждается в реформировании

10:28

Китайский Новый год 2022: дата, традиции и запреты праздникаВидео

10:19

Вслед за США Британия эвакуирует часть сотрудников посольства из КиеваВидео

10:07

Олимпиада не будет мешать плану Путина по вероятному нападению на Украину — госсекретарь США

Реклама
09:54

Как будет работать метро Киева в случае локдауна 2022 - ответ КГГА

09:49

Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиВидео

09:37

Ишемическая болезнь сердца - диетолог назвала продукты для профилактики недуга

08:57

Ивано-Франковская область стала "красной": что запрещено с 24 январяВидео

08:48

Гороскоп на сегодня, 24 января 2022: Близнецам – потери, Львам – прибыль, Стрельцам – невероятный шансВидео

08:41

Гороскоп Таро для Весов на февраль 2022: успех, прибыль и хорошее здоровьеВидео

08:25

В ближайшие недели Эстония передаст Украине "десятки и десятки" американских JavelinВидео

08:20

Приметы на 25 января: что нельзя делать в Татьянин день и как не попасть в бедуВидео

08:00

Ждать ли полномасштабного наступления России на Украину: подробный разбор

07:52

Де-факто это невозможно: в России отреагировали на угрозы Запада отключить страну от SWIFT

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять