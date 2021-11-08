В Украину завезли курятину с сальмонеллой: где опасно покупать

В Украину завезли опасное мясо / ua.depositphotos.com

В Украину завезли партию куриного мяса, которое заражено сальмонеллой. Более тонны такой курятины обнаружили в Одесской области. Кроме того, мясо могло попасть на прилавки магазинов на территории Волынской области.

Как сообщили в пресс-службе главного управления Госпродпотребслужбы Одесчины, в Украину попал груз от производителя Cedrob S.A. Он следовал от поставщика AMP Logistika из польского города Плоньск на предприятие Винтер в Луцке.

"Согласно сообщению системы быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам от 15.10.2021 года (№2021.5575), поступившему в адрес Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области, информируем, что в курином мясе из Польши обнаружен Salmonella Enteritidis. Экспортная партия мяса в количестве 1600 кг производителя Cedrob S.A. (Цеханул) и с местом хранения в AMP Logistika (Плонск) было отправлено в Украину. Всего завезли более тонны мяса. Курятина может оказаться в продаже в магазинах региона", - говорится в сообщении.

Справка. Сальмонеллез - это инфекционное заболевание, которые вызывается бактериями Salmonella Enteritidis. После заражения возникает поражение пищеварительной системы.

Сальмонеллез сопровождается диареей, интоксикацией организма и обезвоживанием. Температура тела обычно повышается, возникает рвота. Такое состояние может привести к сепсису и абсцессу внутренних органов.

Реклама

Симптомы проявляются в среднем от 6 до 72 часов после заражения.

Как сообщал Главред, в Украине могут запретить продажу грибов на рынках. Реализовывать можно будет лишь те грибы, которые выращены промышленным способом. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 1 ноября.

Читайте также: