Исчезнет популярный продукт: в Украине могут запретить продажу грибов

В парламенте предлагают запретить продажу на рынках грибов кроме тех, которые выращены промышленно.
В Украине могут запретить продажу грибов на рынках. Реализовывать можно будет лишь те грибы, которые выращены промышленным способом.
Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 1 ноября.
Инициатором документа стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с главой комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Николаем Сольским. Также в разработке законопроекта принимали участие некоторые нардепы.
По мнению авторов, запрет на продажу грибов необходим для гармонизации законодательства в сфере оборота, безопасности и качества пищевых продуктов в соответствии нормам Евросоюза.
Так, было решено изъять из законопроекта норму, в соответствии с которой на агропромышленных рынках можно было продавать подобную продукцию после ее исследования государственным инспектором или аккредитованной лабораторией. Нынешний вариант законопроекта предусматривает лишь обследование продукции в аккредитованной лаборатории на рынке.
Как сообщал Главред, в Закарпатской области попала в больницу 20-летняя девушка, которая почувствовала себя плохо после того, как поела мухоморов. Из-за отравления грибами у нее появилась слабость, судороги и головокружение. Скорую вызвал ее парень, который сказал, что они решили поесть мухоморов, чтобы увидеть галлюцинации.
В Черновицкой области целая семья попала в больницу из-за отравления грибами.
Пострадавшие - из города Новоднестровск Днестровского района. Накануне они собирали грибы, которые приготовили и съели. После этого у людей ухудшилось самочувствие. Их госпитализировали с диагнозом "отравление грибами".
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