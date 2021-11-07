Исчезнет популярный продукт: в Украине могут запретить продажу грибов

Продавать можно будет грибы, которые выращены промышленно / Фото ua.depositphotos.com

В Украине могут запретить продажу грибов на рынках. Реализовывать можно будет лишь те грибы, которые выращены промышленным способом.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 1 ноября.

Инициатором документа стал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с главой комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике Николаем Сольским. Также в разработке законопроекта принимали участие некоторые нардепы.

По мнению авторов, запрет на продажу грибов необходим для гармонизации законодательства в сфере оборота, безопасности и качества пищевых продуктов в соответствии нормам Евросоюза.

Так, было решено изъять из законопроекта норму, в соответствии с которой на агропромышленных рынках можно было продавать подобную продукцию после ее исследования государственным инспектором или аккредитованной лабораторией. Нынешний вариант законопроекта предусматривает лишь обследование продукции в аккредитованной лаборатории на рынке.

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Как сообщал Главред, в Закарпатской области попала в больницу 20-летняя девушка, которая почувствовала себя плохо после того, как поела мухоморов. Из-за отравления грибами у нее появилась слабость, судороги и головокружение. Скорую вызвал ее парень, который сказал, что они решили поесть мухоморов, чтобы увидеть галлюцинации.

В Черновицкой области целая семья попала в больницу из-за отравления грибами.

Пострадавшие - из города Новоднестровск Днестровского района. Накануне они собирали грибы, которые приготовили и съели. После этого у людей ухудшилось самочувствие. Их госпитализировали с диагнозом "отравление грибами".

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