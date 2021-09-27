Поели мухоморы, чтобы увидеть галлюцинации: на Закарпатье девушка из-за грибов попала в больницу

Парень девушки заявил, что они поели мухоморы, чтобы увидеть галлюцинации / Reuters

В Закарпатской области положили в больницу 20-летнюю девушку, которая почувствовала себя плохо после того, как поела мухоморов. По причине отравления грибами у нее появилась слабость, судороги и головокружение. Скорую вызвал ее парень, который сказал, что они решили поесть мухоморов, чтобы увидеть галлюцинации.

Как сообщает издание mukachevo.net, об этом рассказали в КНП Закарпатский территориальный центр экстренной медицинской помощи. В ситуации девушку спасло то, что ей вовремя вызвали скорую.

Скорую помощь на место инцидента вызвал парень девушки. Он рассказал о том, что они поели мухоморов для того, чтобы получилось увидеть галлюцинации. Девушке стало плохо, у нее появились судороги, головокружение и слабость.

Медицинские работники забрали девушку в больницу прямо с трассы, неподалеку от санатория, куда была вызвана машина. Ей оказали первую помощь, после чего увезли в Свалявскую городскую больницу.

Врачи подчеркнули, что девушку спасло то, что ей вовремя вызвали машину скорой помощи.

Напомним, в Минздраве ранее призвали украинцев отказаться от употребления в пищу грибов, выращенных непромышленным способом. В ведомстве уточнили, что отравление грибам – одно из самых тяжелых пищевых отравлений. В большинстве случаев очень сложно определить, съедобный гриб или нет.