Как отличить съедобные грибы от несъедобных: ядовитые грибы, первая помощь при отравлении грибами

Как определить ядовитый гриб при варке и оказать первую помощь при отравлении - в материале Главреда
Осенью в Украине традиционно начинается пик третьего сезона сбора грибов. И сентябрь – идеальная пора, чтобы отправиться в лес за грибами и сделать заготовки на зиму. Главред разобрался, как отличить съедобные грибы от несъедобных, и что делать при отравлении грибами.
О том, чем полезны грибы и какой вред они могут нанести организму, читайте в нашем материале: Грибы и их польза для здоровья: чего больше - вреда или пользы.
Как распознать ядовитые грибы
Одним из правил, которым руководствуются грибники – класть в корзину только те грибы, которые хорошо известны. Многие съедобные и ядовитые грибы практически неразличимы, однако имеют отличия.
- Внешний вид растения – практически все ядовитые грибы имеют яркую окраску. Это нужно для того, чтобы отпугивать животных. Также у большинства токсичных грибов на ножке отсутствует юбочка. У поганок и мухоморов – есть кольцо возле шляпки.
- Изменение цвета на срезе или изломе – ядовитые грибы имеют более яркую окраску – оранжевую, синюю, красную. Съедобные грибы на срезе бежевые или бурые.
- Если под шляпкой не трубчастый, а пластинчастый слой в большинстве случаев это ядовитый гриб.
- Запах. Несъедобные растения имеют резкий медикаментозный или хлорный аромат. Однако ядовитые могут не иметь выраженного запаха. Если гриб не имеет ярко-выраженного запаха или пахнет приятно, но присутствуют другие признаки ядовитости – не стоит рисковать.
- Основание ножки у ядовитых грибов окружено специальным мешочком. Перед тем как срезать гриб, нужно разгрести листья и убедится, что ножка гриба не стоит в "стаканчике". Кроме того, ножка таких грибов у основания расширена.
Виды грибов:
Съедобные грибы – пригодны для употребления в пищу. Сьедобные грибы Украины: маслята, лисички, белый гриб (боровик), вешенка, луговые опята, подберезовики, волнушки, подосиновики, польские грибы, сыроежки, рыжики.
Условно-съедобные грибы – при термической обработке теряют токсические вещества. К ним относятся: груздь, волнушка, дубовик.
Ядовитые грибы – при употреблении в пищу несут опасность для жизни. Среди наиболее опасных: бледная поганка, весенняя поганка, мухомор пантерный, мухомор вонючий, говорушка беловатая, ложные опята, сатанинский гриб, ложные маслята, желчный гриб, ложные лисички.
Как определить съедобные грибы при варке
Существует два наиболее распространенных способа, какими в народе проверяют ядовитый ли гриб или нет. Бытует мнение, что если положить в кастрюлю серебряное изделие при варке грибов, то оно потемнеет при наличии опасного растения. Однако оно ошибочное, так как "затемнить" серебро могут и вещества, выделяемые пригодными в пищу грибами.
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Некоторые проверяют ядовитость грибов, добавляя к ним головку лука или чеснока. При наличии опасных экземпляров лук или чеснок становятся бурыми. И опять же, окрасить их могут и съедобные грибы.
Отравление грибами: первая помощь
Симптомами отравления грибами могут быть тошнота, рвота, головная боль, галлюцинации, боль в животе. При первых признаках необходимо:
- Вызвать "скорую";
- Промыть желудок чистой водой;
- Принять сорбенты;
- Пить много жидкости – чистую или подсоленную воду.