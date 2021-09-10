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Как отличить съедобные грибы от несъедобных: ядовитые грибы, первая помощь при отравлении грибами

10 сентября 2021, 18:47

Как определить ядовитый гриб при варке и оказать первую помощь при отравлении - в материале Главреда

Как определить съедобные грибы
Как определить съедобные грибы / gribydacha.info

Осенью в Украине традиционно начинается пик третьего сезона сбора грибов. И сентябрь – идеальная пора, чтобы отправиться в лес за грибами и сделать заготовки на зиму. Главред разобрался, как отличить съедобные грибы от несъедобных, и что делать при отравлении грибами.

О том, чем полезны грибы и какой вред они могут нанести организму, читайте в нашем материале: Грибы и их польза для здоровья: чего больше - вреда или пользы.

Как распознать ядовитые грибы

Одним из правил, которым руководствуются грибники – класть в корзину только те грибы, которые хорошо известны. Многие съедобные и ядовитые грибы практически неразличимы, однако имеют отличия.

  • Внешний вид растения – практически все ядовитые грибы имеют яркую окраску. Это нужно для того, чтобы отпугивать животных. Также у большинства токсичных грибов на ножке отсутствует юбочка. У поганок и мухоморов – есть кольцо возле шляпки.
  • Изменение цвета на срезе или изломе – ядовитые грибы имеют более яркую окраску – оранжевую, синюю, красную. Съедобные грибы на срезе бежевые или бурые.
  • Если под шляпкой не трубчастый, а пластинчастый слой в большинстве случаев это ядовитый гриб.
  • Запах. Несъедобные растения имеют резкий медикаментозный или хлорный аромат. Однако ядовитые могут не иметь выраженного запаха. Если гриб не имеет ярко-выраженного запаха или пахнет приятно, но присутствуют другие признаки ядовитости – не стоит рисковать.
  • Основание ножки у ядовитых грибов окружено специальным мешочком. Перед тем как срезать гриб, нужно разгрести листья и убедится, что ножка гриба не стоит в "стаканчике". Кроме того, ножка таких грибов у основания расширена.
признаки ядовитого гриба
Мухомор вонючий - ядовитый гриб / grib.expert

Виды грибов:

Съедобные грибы – пригодны для употребления в пищу. Сьедобные грибы Украины: маслята, лисички, белый гриб (боровик), вешенка, луговые опята, подберезовики, волнушки, подосиновики, польские грибы, сыроежки, рыжики.

Условно-съедобные грибы – при термической обработке теряют токсические вещества. К ним относятся: груздь, волнушка, дубовик.

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Ядовитые грибы – при употреблении в пищу несут опасность для жизни. Среди наиболее опасных: бледная поганка, весенняя поганка, мухомор пантерный, мухомор вонючий, говорушка беловатая, ложные опята, сатанинский гриб, ложные маслята, желчный гриб, ложные лисички.

как распознать ядовитый гриб
Бледная поганка - смертельно опасна / babushkinadacha.ru

Как определить съедобные грибы при варке

Существует два наиболее распространенных способа, какими в народе проверяют ядовитый ли гриб или нет. Бытует мнение, что если положить в кастрюлю серебряное изделие при варке грибов, то оно потемнеет при наличии опасного растения. Однако оно ошибочное, так как "затемнить" серебро могут и вещества, выделяемые пригодными в пищу грибами.

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Некоторые проверяют ядовитость грибов, добавляя к ним головку лука или чеснока. При наличии опасных экземпляров лук или чеснок становятся бурыми. И опять же, окрасить их могут и съедобные грибы.

Ядовитые грибы Украины
Сатанинский гриб легко спутать с боровиком / ribdozor.ru

Отравление грибами: первая помощь

Симптомами отравления грибами могут быть тошнота, рвота, головная боль, галлюцинации, боль в животе. При первых признаках необходимо:

  • Вызвать "скорую";
  • Промыть желудок чистой водой;
  • Принять сорбенты;
  • Пить много жидкости – чистую или подсоленную воду.
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