В Ужгородской школе детям выдают завтраки в файлах для бумаги: шокирующие кадры

Ужгородская школа №6 имени В.С Гренджи-Донского / Скриншот

В социальных сетях опубликовали информацию о том, что в одной из ужгородских школ детям в столовой выдавали блины в канцелярских файлах. Прокуратура и управление образования уже изучают этот инцидент.

В частности, информацию об этом случае распространили в Facebook-группе "Ужгород Уголовный". Там указывают, что в Ужгородской школе №6 ежедневное меню – это "пища, от одного взгляда на которую становится противно, не говоря уже о качестве, полезности, вкусовых и питательных свойствах".

Также в группе распространили видео, на котором показывают блюда из школьного меню. Там видно, что блины на завтрак детям выдают в файле для документов. Авторы обратили внимание, что при нагревании он выделяет вещества, которые могут нанести вред организму человека, особенно при контакте с горячей едой.

"Самые дешевые продукты, нарушение норм питания, минимум мяса и других нужных детскому организму продуктов – все это ежедневные реалии, с которыми сталкиваются ученики Ужгородской ООШ N6 (и, не исключено, что и других школ)", – отмечается в публикации.

Реклама

Горожане также пожаловались на качество питания в столовой шестой школы: первые блюда выглядят неаппетитно, а компот слишком разбавленный. При этом на второе подают самые дешевые и холодные макароны с яйцом.

"Мясо тут дают редко, ведь его ворует предприниматель, который выиграл тендер", – утверждают авторы видеоролика.

Что говорят в полиции и мэрии

Как передает "Укринформ", в Ужгороде прокуратура сейчас изучает возможность внесения сведений в ЕРДР по поводу обнародованных фактов, сообщила пресс-секретарь Закарпатской областной прокуратуры Екатерина Хижняк.

"Провести проверку в школе прокуратура не может, это прерогатива управления образования горсовета. Но поскольку опубликованы соответствующие факты нарушения организации процесса питания в местных СМИ и соцсетях, то следователи изучат изложенные обстоятельства", – сказала Хижняк.

В отделе информационной работы горсовета заверили, что тоже изучают ситуацию в этой школе. Они обещают привлечь предпринимателя к ответственности, если выявят в столовой нарушения относительно организации питания для учеников.