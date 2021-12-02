В Верховной Раде рассказали, какие компании будут подпадать под экологическое страхование

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Актуальность развития экологического страхования в Украине обусловлена ​​большим количеством техногенных аварий и экологических катастроф, а также необходимостью внедрения комплексной системы защиты граждан и юридических лиц при наступлении непредвиденных событий. Кроме того, у Украины есть международные обязательства по уменьшению выбросов в атмосферу в соответствии с соглашением об Ассоциации с ЕС и Договором об учреждении Энергетического Сообщества.

Об этом сообщила заместитель председателя Экокомитета, депутат Верховной Рады Елена Криворучкина, один из авторов законопроекта Об экологическом страховании и гарантиях возмещения вреда, причиненного в результате деятельности, составляющей повышенную экологическую опасность № 6018-2.

"Сегодня в Украине большинство производственного и перерабатывающего оборудования имеет критический износ по ряду отраслей (металлургия, добывающая, химическая, энергетическая, машиностроение). Это приводит к увеличению риска причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан и юридических лиц, а также окружающей среде. При этом предприятий, которые действительно внедряют программы экологической защиты, направляют инвестиции на модернизацию и переоснащение производства, к сожалению, не так уж много", - рассказала Елена Криворучкина.

Эксперт отметила, что текущая система взыскания убытков с предприятий-загрязнителей настолько несовершенна и сложна, что даже досудебный процесс растягивается не на один год. И потерпевшее лицо остается "один на один" с таким предприятием, его юридическим департаментом и многочисленными адвокатами. Поэтому результат такого спора всегда был очевиден. Законопроект предусматривает системную защиту таких пострадавших лиц.

В частности, законопроект №6018-2, разработанный Комитетом по вопросам экологической политики и природопользования, внедряет для предприятий, осуществляющих экологически опасную деятельность, финансовое обеспечение потенциальных убытков, которые они могут нанести. Например, договор экологического страхования или договор банковской гарантии. К опасной деятельности относятся:

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Предприятия с высокой степенью риска загрязнения природной окружающей среды (водоканалы, горно-обогатительные комбинаты, шахты и т.п.).

Предприятия по производству, переработке и другой деятельности, связанной с химической безопасностью (производят или хранят химические вещества).

Предприятия, которые хранят или используют пестициды и агрохимикаты (торговые предприятия, сельскохозяйственные и фермерские предприятия).- Предприятия по управлению объектами повышенной опасности (АЗСы, нефтеперерабатывающие заводы и т.п.).

Предприятия, осуществляющие перевозку опасных грузов (транспортные компании, частные перевозчики).

Предприятия по разработке месторождений нефти, газа и угля (нефте- и газодобывающие компании, компании по разработке скважин и т.п.).

Оператор ядерной установки (Энергоатом).

Напомним, законопроект является альтернативным проекту закона Украины "Об экологическом страховании" (№6018-2), разработанного Кабмином на выполнение указа президента. Последним было введено в действие Решение СНБО "О вызовах и угрозах национальной безопасности Украины в экологической сфере и первоочередных мерах по их нейтрализации".

В документе одной из ключевых задач определена разработка и внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины проекта закона по экологическому страхованию.

Среди авторов законопроекта №6018-2: депутаты Верховной рады IX созыва – Елена Криворучкина и Юрий Корявченков.