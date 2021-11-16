В Виннице покойника "вынудили" отработать алименты

Соответствующий протокол составили работники Центрального отдела Государственной исполнительной службы.
Винницкий суд из-за неуплаты алиментов привлек к административной ответственности умершего человека. Покойнику назначили 120 часов общественно полезных работ.
Как сообщили в пресс-службе Винницкой областной прокуратуры, к такому решению пришли работники Центрального отдела Государственной исполнительной службы.
В итоге выяснилось, что они незаконно составили протокол об административном правонарушении умершего за неуплату алиментов.
Это заметила прокуратура и обжаловала неправомерное решение суда. Только таким образом дело закрыли по причине смерти ответчика.
Между тем, прокуроры отметили, что это не первый подобный случай в практике органов ГИС. Причем только за этот год. Ранее такое решение было принята касательно человека, который находится в психбольнице.
Напомним, ранее в Министерство социальной политики Украины опубликовало список граждан, которым не будет назначаться субсидия. В частности, не будут иметь право на получение субсидии лица, у которых есть задолженность по уплате алиментов более трех месяцев.
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