В Виннице покойника "вынудили" отработать алименты

Алименты достанут из-под земли / Телеканал 24

Винницкий суд из-за неуплаты алиментов привлек к административной ответственности умершего человека. Покойнику назначили 120 часов общественно полезных работ.

Как сообщили в пресс-службе Винницкой областной прокуратуры, к такому решению пришли работники Центрального отдела Государственной исполнительной службы.

В итоге выяснилось, что они незаконно составили протокол об административном правонарушении умершего за неуплату алиментов.

Это заметила прокуратура и обжаловала неправомерное решение суда. Только таким образом дело закрыли по причине смерти ответчика.

Реклама

Между тем, прокуроры отметили, что это не первый подобный случай в практике органов ГИС. Причем только за этот год. Ранее такое решение было принята касательно человека, который находится в психбольнице.

Напомним, ранее в Министерство социальной политики Украины опубликовало список граждан, которым не будет назначаться субсидия. В частности, не будут иметь право на получение субсидии лица, у которых есть задолженность по уплате алиментов более трех месяцев.

Читайте также: