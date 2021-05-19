В Виннице пьяный водитель с разбитым лицом ползал на четвереньках

В Виннице водитель ползал на четвереньках / Фото Скриншот из видео

В Виннице пьяный водитель ползал по асфальту и не мог устоять на четвереньках, чем шокировал прохожих.

Мужчина заехал на территорию предприятия, каким-то образом сумел припарковать авто, из которого буквально выпал, к тому же разбил себе лицо. Видео попало в Сеть, сообщает УНИАН.

На кадрах видно, что водитель, упав на землю, пытается встать на ноги и снова доползти до машины, но ему это не удается. Очевидцы вызвали полицию.

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