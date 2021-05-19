В Виннице пьяный водитель с разбитым лицом ползал на четвереньках

На кадрах видно, что водитель, упав на землю, пытается встать на ноги и снова доползти до машины
В Виннице пьяный водитель ползал по асфальту и не мог устоять на четвереньках, чем шокировал прохожих.
Мужчина заехал на территорию предприятия, каким-то образом сумел припарковать авто, из которого буквально выпал, к тому же разбил себе лицо. Видео попало в Сеть, сообщает УНИАН.
На кадрах видно, что водитель, упав на землю, пытается встать на ноги и снова доползти до машины, но ему это не удается. Очевидцы вызвали полицию.
"Пьяные ДТП" - о чем ранее писал Главред:
- В ночь на 1 мая в Киеве на бульваре Леси Украинки пьяный 26-летний мужчина за рулем авто Infinity G25 нарушил правила дорожного движения, пытался скрыться от полицейских и врезался в дерево и в опору светофора.
- Погибли 18-летняя пассажирка машины. В салоне также находилась 19-летняя девушка, она выжила.
- В Киеве, 17 мая, на Северном мосту оборвалась контактная сеть троллейбуса. Водитель Toyota не заметил провода и наехал на них. После чего машина повисла в воздухе, а потом рухнула на бок. После аварии водитель пытался скрыться с места ДТП.
- Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения, но он отказался от прохождения проверки на драгере.
Автор: Екатерина Трохимчук