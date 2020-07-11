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Перед вылетом в Хорватию украинцы в аэропорту сдали дорогие тесты на Covid-19

Анализы были вынуждены сдать даже дети.

11 июля 2020, 23:18
аэропорт Борисполь
В Борисполе сдают анализы на коронавирус / УНИАН

В аэропорту Борисполь 11 июля пассажиров рейса в Хорватию заставили сдать ПЦР-тесты на коронавирус, без результатов которых не пропускали в самолет для путешествия.

"Сразу же после получения информации о решении правительства Хорватии о необходимости обязательного ПЦР-тестирование на COVID-19 для пассажиров, въезжающих в Хорватию, авиакомпания обратилась за соответствующей помощью в посольство Украины в Хорватии. По факту получения ответа, в котором говорится, что все без исключения пассажиры, включая младенцев и детей, должны пройти тест на ПЦР, авиакомпанией был отложен вылет рейса 7W771", - в Facebook сообщила авиакомпания Windrose.

За прохождение теста на коронавирус каждый пассажир должен был заплатить 2100 гривен. Такая стоимость анализов в аэропорту сохраниться и впредь. Результаты исследования будут известны через шесть часов.

Авиакомпания Windrose отложила рейс из аэропорта Борисполь в Хорватию из-за новых правил въезда для украинцев в Хорватию. Изначально вылет планировался сегодня в 14:00, однако вскоре рейс перенесли на 21:00 для прохождения тестирования всеми пассажирами. В компании исключили возможность дальнейшей задержки рейса.

Напомним, с 10 июля Хорватия изменила правила въезда для граждан третьих стран, в том числе для Украины, значительно ужесточив ограничения.

Напомним, украинские граждане по состоянию на вторник, 7 июля, могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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