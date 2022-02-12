Вирус никуда не уйдет, но будет контролируем: ученый предрек будущее пандемии COVID-19

Сценарий с коронавирусом COVID-19, подобный гриппу, является "наиболее вероятным" / Фото УНИАН, pixabay.com

Пандемия коронавируса со временем перейдет в эндемическую стадию. Такое мнение озвучил председатель Респираторного института в Кливлендской клинике Раед Двейк.

Специалист объяснил, какие фазы бывают у вирусов и чем они отличаются друг от друга, пишет Today.

Пандемия – это острый всплеск и быстрое распространение заболевания по миру. Эпидемия – волна заражений, ограниченная небольшой территорией, например, вспышка болезни пищевого происхождения в нескольких штатах (к этому можно отнести лихорадку Эбола в 2014 году).

"Когда мы говорим о COVID-19, мы понимаем, что он постепенно вернется в свою исходную фазу, а именно эндемическую. Это означает постоянное присутствие вируса в определенной части мира или в определенной популяции. Это всегда контролируемо и ситуацию по заболеваемости вполне можно контролировать", – добавил Двейк.

Эксперт считает, что сценарий с коронавирусом COVID-19, подобный гриппу, является "наиболее вероятным и, вероятно, наилучшим".

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Единственное, что пока что неизвестно, так это того, насколько широко могут быть распространены эти будущие волны и будут ли они продолжать следовать типу сезонных моделей.

"Неизвестно также и то, откажемся ли мы от масочного режима, но прививки, по прогнозам, будут ежегодными", - говорится в сообщении.

Как сообщал Главред, американский миллиардер и филантроп, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс считает, что пандемия коронавируса пойдет на спад сразу после всплеска нового COVID-штамма Омикрон.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ранее заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.

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