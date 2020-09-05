"Вышел за пределы": Кулеба назвал главную ошибку Фокина

Дмитрий Кулеба

Во время официальных заседаний подгрупп в рамках Трехсторонней контактной группы Витольд Фокин занимал там официальную украинскую позицию.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Радио Свобода.

Он также прокомментировал резонансные высказывания Фокина относительно амнистии боевиков на Донбассе.

"В интервью, которое вы вспоминаете, он, очевидно, позволил себе выйти за пределы той позиции, которую он отстаивает в ТКГ, и начал рассуждать о вещах, которые, во-первых, стали очень резонансными, а во-вторых, и руководитель Офиса президента Андрей Ермак, и я как министр иностранных дел, четко заявили публично о том, что это лишь личное мнение господина Фокина, они не представляют государственной, официальной позиции Украины на этих переговорах", - пояснил глава МИД.

Он так же считает, что каждый имеет право на ошибку, в том числе и Фокин.

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"Давайте не будем сразу топором замахиваться. И я искренне надеюсь, что господин Фокин продолжит свою работу в ТКГ, не допуская повторно таких ошибок", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее Фокин заявил о том, что особый статус необходимо предоставить всей территории Донбасса, а не только оккупированным районам Донецкой и Луганской областей.

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По его словам, чтобы прекратить войну нужно объявить всеобщую амнистию.