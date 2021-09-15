Вкусная еда и мягкая кровать: под Львовом бездомный мужчина проникал в дома

Мужчина хотел выспаться с комфортом / КП

В Дрогобычском районе Львовской области раскрылся курьез. Там бездомный мужчина проникал в дома. Причем, за четыре дня он сумел пробраться в три дома. К такому преступлению он прибег, чтобы поесть и поспать.

Об этом со ссылкой на решение суда сообщает местное издание Zaxid.net.

Бездомный проникал в дома, разбивая окна. Он ел оставленную еду, ночевал на кроватях хозяев, а затем покидал помещение. Причем, до возвращения хозяев.

Однако в последний раз ему это не удалось. Когда он проник в третий дом, внезапно вернулась хозяйка, и, увидев незнакомца, вызвала полицию.

Оказалось, что впервые мужчина разбил окно и залез в дом еще 15 июля, а уже 17 июля он проник во второе помещение. И на следующий день поужинал в третьем доме, где его и обнаружила владелица помещения.

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Обвиняемый признал свою вину и искренне раскаялся. Выяснилось, что ранее он уже был судим. За это преступление мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на один год - его отправят на исправительные работы в один из специальных центров для преступников.

Напомним, в Киеве двое пьяных братьев поссорились с бездомным, а потом избили его и ушли. Мужчина от полученных травм скончался. Оказалось, что злоумышленники являются уроженцами Донецкой области.

Также ранее в Киеве мужчина убил бездомного на кладбище. Злоумышленник ударил человека тем, что было под руками - крестом. Вследствие тот скончался.