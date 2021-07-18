"Водитель года": в Киеве дама за рулем врезалась в ТРЦ и опрокинула будку парковщика на авто

ДТП на Троещине / Скриншот

В Киеве произошло курьезное дорожно-транспортное происествие с авто, за рулем которого находилась девушка.

Инцидент произошел на Троещине, сообщает hueviy_kiev, публикуя соответствующее видео.

Отметим, что девушка за рулем кроссовера, вероятно, не справившись с управлением врезалась в торгово-развлекательный центр.

В надежде исправить ситуацию она начала сдавать назад, но на пути авто оказалась будка парковщика, которую она протаранила кормой авто.

На этом неприятности не закончились, потому что покосившаяся будка парковщика придавила авто, выезжавшее с парковки.

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"Девушка неудачно развернулась, Троещина", говорится в комментарии к видео.

Ранее сообщалось о том, что телеведущая 1+1 Соломия Витвицкая получила легкие ушибы после ДТП на одном из аварийно-опасных мест столицы Украины.

Авария произошла ночью на Рыбальский Набережной, где как известно одно из подобных "горячих" мест из-за изгибов дороги и расположения светофоров и перекрестков.

Соломия Витвицкая с подругой врезались в резко затормозивший перед ними грузовик. По информации 1+1 девушки ехали на микроавтобусе. За рулем была подруга телеведущей.