"Военные преступники": Жданов резко высказался о мобилизации в Крыму

Жданов высказался о мобилизации в Крыму / Reuters, Главред

Военный эксперт Олег Жданов резко высказался о российской мобилизации в оккупированном Крыму и заверил, что у агрессора нет для этого оснований.

"Я больше не считаю РФ правовым государством…. У Российской Федерации нет оснований, но захотели – объявили. Как Путин сказал: "Нравится – не нравится, терпи моя красавица". Вот пусть россияне теперь и терпят своего вождя. Они за него голосовали, ходили на митинги, кричали: "Путин", "Ура", "Слава России", "Россия вперед", вставание с колен… Вот теперь пусть они получают результат. Конечно же, никакой правовой или юридической основы для того, чтобы объявлять мобилизацию в Крыму, у России нет", – заявил Жданов в YouTube.

При это он сделал важное уточнение о тех, кто будет призван из Крыма в ряды российской армии.

"Это территория на сегодняшний день является оккупированной.. РФ несет ответственность за все происходящее на этой территории… Те, кто призван из Крыма, они не комбатанты. Если они попадут сегодня сюда в Украину, будут воевать в составе армии РФ и попадут в плен, то они не комбатанты, они сразу идут по статье "военные преступники", - подытожил Олег Жданов.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что Путин не рискнет объявить общую мобилизацию, поскольку опасается социального взрыва.

Он рассказал о том, что Путин не может объявить мобилизацию на территории РФ из-за рисков всплеска недовольства в обществе.

На временно оккупированных территориях Луганской области россияне и боевики "ЛНР" дают местным жителям по 60 тысяч рублей за те, что те "сливают" информацию о местонахождении мужчин для принудительной мобилизации.

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