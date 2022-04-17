Военный эксперт назвал два фактора, которые мешают наступлению оккупантов на Донбассе

Российский военный грузовик / Генштаб ВСУ

Есть как минимум два фактора, которые тормозят полноценное российское наступление на Донбассе. Об этом написал австрийский военный аналитик Томас Купер в своем блоге.

Первый ‒ нехватка солдат у россиян на Донбассе.

"Учитывая, что украинская армия, как известно, имеет восемь регулярных и три бригады территориальной обороны, дислоцированные там, плюс еще пять регулярных и три бригады территориальной обороны, дислоцированные между Харьковом и Славянском, если это верно, все это будет означать, что там составляют около 95 000 российских (и сепаратистских) военнослужащих против примерно 57 000 украинских военнослужащих, дислоцированных на востоке Украины", ‒ говорит Купер.

Кроме того, как говорит аналитик, российскому наступлению мешает и погода ‒ в том числе дожди, которые размывают дороги.

"Кое-кто уже догадывается, что причиной будет распутица, то есть оттепель, усугубляемая непрекращающимися дождями, которые делают любое движение по бездорожью для колесной техники особенно проблематичным", ‒ говорит Купер

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Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин сменил командующего наступлением на Украину. Теперь операциями руководит командующий Южного военного округа – генерал Александр Дворников, у которого большой опыт российских операций в Сирии.

Ранее сообщалось, что войска России будут пытаться захватить Мариуполь до 9 мая. Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, они могут бросить все свои силы для этого, поскольку погрязли через прочную оборону города украинскими защитниками.

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