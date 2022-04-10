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Россия завершает подготовку к наступлению на восток Украины - Генштаб

10 апреля 2022, 19:45

В настоящее время российские оккупанты пытаются завершить подготовку к наступательной операции.

Генштаб отчитался о ситуации в Украине / Facebook/53brigade

Генеральный штаб Вооруженных сил поделился данными о подготовке войсками РФ нового наступления на восточные регионы Украины, сообщается в Facebook Генштаба ВСУ.

В настоящее время российские оккупанты пытаются завершить подготовку к наступательной операции. Цель ее проведения – захватить восток Украины.

"Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск противника. Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей", – говорится в сообщении.

Путин сменил командующего наступлением на Украину

Ранее стало известно, что российский диктатор сменил командующего наступлением на Украину. Теперь операциями руководит командующий Южного военного округа – генерал Александр Дворников, у которого большой опыт российских операций в Сирии.

Ранее сообщалось, что войска России будут пытаться захватить Мариуполь до 9 мая. Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, они могут бросить все свои силы для этого, поскольку погрязли через прочную оборону города украинскими защитниками.

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