Россия завершает подготовку к наступлению на восток Украины - Генштаб

В настоящее время российские оккупанты пытаются завершить подготовку к наступательной операции.
Генеральный штаб Вооруженных сил поделился данными о подготовке войсками РФ нового наступления на восточные регионы Украины, сообщается в Facebook Генштаба ВСУ.
В настоящее время российские оккупанты пытаются завершить подготовку к наступательной операции. Цель ее проведения – захватить восток Украины.
"Продолжаются мероприятия по перегруппировке, наращиванию системы управления и материально-техническому обеспечению войск противника. Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей", – говорится в сообщении.
Путин сменил командующего наступлением на Украину
Ранее стало известно, что российский диктатор сменил командующего наступлением на Украину. Теперь операциями руководит командующий Южного военного округа – генерал Александр Дворников, у которого большой опыт российских операций в Сирии.
Ранее сообщалось, что войска России будут пытаться захватить Мариуполь до 9 мая. Как рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, они могут бросить все свои силы для этого, поскольку погрязли через прочную оборону города украинскими защитниками.
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