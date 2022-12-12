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Военный эксперт назвал возможную дату новой ракетной атаки на Украину

12 декабря 2022, 17:55
Свитан отмечает, что если даже Россия выберет весь запас ракет до нуля, на ее действиях на фронте это никак не скажется.
Роман Свитан, ракетный удар по Украине
Роман Свитан / Минобороны РФ, скриншот

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан во время чата на Главреде рассказал, что Россия может устроить до Нового года ракетную атаку.

"Исходя из цикла подготовки ракет, Россия может через пару недель устроить такую же атаку, как 5 декабря, но не более того. Больше сотни ракет она не сможет использовать", - отметил он.

Свитан назвал две возможные атаки на Украину в ближайшее время.

"В 20-х числах декабря Россия может организовать ракетную атаку. А следующая – будет уже после Нового года", - добавил он во время чата на Главреде.

Кто такой Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Свитан отмечает, что если даже Россия выберет весь запас ракет до нуля, то есть полностью уничтожит свой ракетный потенциал, на ее действиях на фронте это никак не скажется.

"Потому что в основном россияне используют ракеты для уничтожения инфраструктуры Украины. По военным объектам ракетами они не могут попадать из-за ограниченных технических возможностей, а точнее невозможности определить военный объект как таковой. Тем более военные объекты у нас постоянно мобильны, потому вычислить их россияне просто не могут. Вот Россия и бьет по стационарным объектам, коими являются те же электростанции и железнодорожные развязки. Да и то бьет она только по тем объектам, которые есть в Google Map, то есть на картах, которые находятся в открытом доступе", - сказал военный эксперт.

Ракетный террор РФ

По словам начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, запасы высокоточного вооружения в РФ уже подходят к завершению, при этом оккупанты уже "вошли в критический минимум".

Как известно, Россия нанесла новый ракетный удар по Украине в понедельник, 5 декабря.

Об этом спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

"Традиционно, откуда они и пускают. Стратегическая авиация - это район Волгодонска, также Каспий и Черное море, корабли Черноморского флота тоже запуски, по предварительной информации. Уже не тренировки, ракеты уже запущены", - сказал он.

В результате ракетного удара РФ по Украине в понедельник, 5 декабря, были повреждены два объекта инфраструктуры.

В частности, о повреждении объектов инфраструктуры в Одесской области в результате ракетного обстрела оккупантов рассказал в Telegram заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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