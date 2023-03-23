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Военный эксперт пояснил, помогут ли Европа и НАТО Украине своими солдатами

23 марта 2023, 03:15
Из-за позиции Европы и НАТО, говорит эксперт, командование ВСУ именно сейчас формирует мощную группировку для контрнаступления на русских оккупантов.
Армия НАТО, Сунгуровский
Николай Сунгуровский / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Украинцам не стоит ожидать, что Европа и НАТО будут помогать ВСУ не только оружием, но и солдатами. Такое мнение высказал в интервью Главреду директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

"Живой силой нам помогать не будут, потому что Украина не является членом НАТО. Это было сказано нам сразу, и на это, в общем-то, никто у нас не рассчитывает. Единственное, на что мы рассчитывали, это на то, что номенклатура поставок вооружений будет немного другой и будет больше соответствовать потребностям ВСУ в отражении российской агрессии. Я имею в виду авиацию, поставку тяжелой бронетанковой техники хотя бы в середине прошлого года", − сказал он.

Как говорит Сунгуровский, именно поэтому украинское командование формируют мощную группировку для контрнаступления на русских оккупантов.

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"Тогда война приобрела бы совершенно другие параметры и с точки зрения потерь российских войск, и с точки зрения темпов наступления ВСУ. Поскольку этого не было сделано, то сейчас мы готовимся к поступлению таких вооружений сегодня и готовим наш контрнаступательный ударный кулак для того, чтобы освобождать наши оккупированные территории", − подытожил он.

Кто такой Николай Сунгуровский?

Военный эксперт и директор военных программ Центра Разумкова

Украина и НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского на саммит Альянса, который состоится 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе. Столтенберг выразил надежду, что президент Украины сможет присутствовать на саммите НАТО лично.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участники НАТО готовы предоставить Украине больше единиц систем противовоздушной обороны, бронетехники и боеприпасов. Поддержка ВСУ направлена, в том числе, и на усиление обороноспособности государств Альянса. Союзники будут поддерживать Киев столько, сколько нужно.

Также ранее сообщалось, что в ближайшие месяцы НАТО собирается направить до 300 тысяч солдат к границе с Россией. Такой шаг призван помешать РФ расширить свою войну за пределы Украины. Первый эшелон, который может состоять из около 100 тысяч солдат, готовых к выдвижению к границе в течение 10 дней, может быть привлечен из Польши, Норвегии и стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы. Он также может включать многонациональные боевые группы, которые альянс уже создал на восточном фланге.

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