Военный эксперт спрогнозировал, когда именно ВСУ прорвут фронт с оккупантами / Коллаж УНИАН

Сейчас фронт боев между ВСУ и оккупантами находится в точке равновесия. Впрочем, уже через несколько недель маятник качнется в правильную сторону‒ в пользу Украины. Такое мнение известный военный эксперт Петр Черник высказал в эфире телеканала "Апостроф TV".

"У противника нет больших сил и средств, чтобы совершать прорывные контрнаступательные операции. Мы еще не нарастили настолько огневую мощь, чтобы создавать огневые валы и начинать их выбивать с нашей территории. Такая точка стояния. Когда она нарушится? Мое мнение предвзятое и могу ошибаться, но где-то конец августа, начало сентября и должно быть уже все в нашу пользу", — отмечает он.

Напомним, ранее военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что освобождение армией Украины Херсона будет зависеть от многих факторов. Однако в конечном итоге украинские войска освободят оккупированные Херсон, Донбасс и Крым. Украинское государство, народ и западные союзники четко показывают свое намерение работать на победу.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что ВСУ смогут зайти в Крым после того, как освободят Херсонскую область. По мнению Жданова, на территории автономной республики сейчас не так много войск, но чтобы достичь успеха, понадобятся серьезные усилия. Если сценарий деоккупации Херсона станет реальностью, войска Украины разделятся: часть пойдет на восток страны, а другая – на Крымский полуостров.

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