Армия Украины зайдет в Крым без всякой дипломатии, нам нужна артиллерия – военный эксперт

Украине нужны РСЗО, которые позволят разносить российские базы, штабы и склады с оружием – Селезнев / Коллаж УНИАН, Посольство США в Украине

Власти зачастую говорят, что Украина намерена освободить оккупированный Крым при помощи политики и дипломатии. Однако полуостров будет освобожден военным путем. Но для этого нужны техника и дальнобойная артиллерия, которая позволит поражать военные объекты врага. Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что несмотря на заявления военно-политического руководства страны о политике и дипломатии как базисе для возвращения Крыма, первыми на полуострове окажутся военнослужащие Вооруженных сил Украины.

По его словам, у Киева есть надежда, что санкции подействуют на Россию, однако опыт таких государств, как Иран и КНДР, показывает, что государство может жить в условиях жесточайших санкций. Следовательно, политико-дипломатический путь вряд ли приведет к результату в вопросе возвращения Крыма.

"Экономическая тенденция показывает, что цены на энергоносители растут, РФ худо-бедно приспосабливается к этим санкциям. Опыт таких стран, как Иран и Северная Корея, которые более десятка лет живут при ограничениях, демонстрируют, что даже в условиях тотальных санкций можно жить, и даже, в определенной степени, развиваться. Поэтому политико-дипломатический путь – не самый мощный аргумент для решения вопроса Крыма", - считает Селезнев.

Эксперт сделал прогноз, согласно которому, Киев все же сосредоточится на военном способе возвращения Крыма. Но для этого нужно больше артиллерии, которая позволит уверенно идти к своей цели.

"Все же главный акцент будет сделан на действиях украинской армии. Здесь мы должны четко и абсолютно понимать, что с помощью одной только мотивации и желания, реализовать эту масштабную военную задачу невозможно. Нужна техника, в первую очередь – артиллерия. Реактивные системы залпового огня, которые позволят на расстоянии от 30 до 80 км выносить все базы, склады и арсеналы с российским вооружением, техникой и штабами. Только в таком случае мы получим возможность планомерно и успешно продвигаться к заявленной цели", - подчеркнул Владислав Селезнев.

Напомним, ранее военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что освобождение армией Украины Херсона будет зависеть от многих факторов. Однако в конечном итоге украинские войска освободят оккупированные Херсон, Донбасс и Крым. Украинское государство, народ и западные союзники четко показывают свое намерение работать на победу.

Военный эксперт Олег Жданов полагает, что ВСУ смогут зайти в Крым после того, как освободят Херсонскую область. По мнению Жданова, на территории автономной республики сейчас не так много войск, но чтобы достичь успеха, понадобятся серьезные усилия. Если сценарий деоккупации Херсона станет реальностью, войска Украины разделятся: часть пойдет на восток страны, а другая – на Крымский полуостров.

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