Воинский учет женщин: что делать украинкам, которые убежали от войны за границу

Воинский учет для женщин - подробности / УНИАН

Уже с 1 октября в нашей стране женщины некоторых профессий и специальностей должны будут стать на воинский учет. Но некоторые украинки сбежали от войны за границу. Выяснилось, нужно ли им возвращаться в Украину, чтобы встать на воинский учет, пишет издание НВ.

Если военнообязанные женщины находятся за границей, они могут стать на учет в дипломатических учреждениях Украины, сообщила нардеп и член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Виктория Вагнер.

По словам Вагнер, ВСУ нужно иметь не только боеспособную армию, а также большой оперативный резерв. Кроме того, много работы предусмотрено в тылу, а не на фронте.

"Ведь для эффективности фронта необходимо обеспечить бесперебойную тыловую работу: от учета, логистики до питания и медицинского обеспечения", – добавила она.

Нардеп подчеркнула, что после войны следует организовать военную подготовку в Украине для женщин, которые этого хотят.

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"В послевоенном будущем необходимо организовать военную подготовку всех желающих гражданок Украины для того, чтобы они могли составить квалифицированный резерв для эффективной работы армии на всех уровнях защиты: от передовой до тылового обеспечения", – резюмировала нардеп.

Военный учет женщин 2022 ‒ что изменится с 1 октября

На данный момент любая женщина-гражданка Украины имеет право и добровольно пойти в украинскую ‒ безотносительно того, какую она имеет профессию. Но, с 1 октября командование ВСУ обязано будет обязано регистрировать на военный учет дам по новому перечню специальностей и профессий.

Военный учет женщин с медицинским образованием

Женщины медики, состоящие на военном учете, могут быть мобилизованы на военную службу в военное время. Как говорят эксперты, медицинская специальность входит в "Перечень № 711" ‒ сейчас медсестры являются военнообязанными, равно как и другие медицинские работники.

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