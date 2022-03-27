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Война России против Украины: "вторая армия мира" меняет топливо и провизию на алкоголь

27 марта 2022, 08:05

Враг несет тяжелые потери. В оккупированном Крыму в медучреждения города Севастополя приезжают в среднем от 50 до 100 раненых.

Российские военные в Мариуполе 24.02.2022
Оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население / Фото Reuters

Российские оккупанты продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, хотя и несут при этом тяжелые потери.

Как сообщили утром 27 марта в Генштабе Вооруженных сил Украины, на временно оккупированной территории Крыма ежедневно в медучреждения города Севастополя приезжает в среднем от 50 до 100 раненых. Морально-психологическое состояние войск противника остается низким.

"По путям передвижения российских военных колонн на территории Республики Беларусь наблюдается множество фактов продажи военнослужащими топлива и провизии, обмен их на алкогольные напитки", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что российские оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно оккупированных территориях. Много случаев хищения, кражи людей и имущества.

Потери России в войне против Украины

В Донецкой и Луганской областях войска союзников отбили 7 атак противника. Украинские воины уничтожили 8 танков, 8 единиц бронетанков и 3 вражеские машины, один миномет. Уточняются потери захватчиков в живой силе.

Военно-воздушные силы ВСУ за минувшие сутки сбили один самолет, 12 БПЛА различных типов и две крылатые ракеты.

Как сообщал Главред, ранее в Гебштабе сообщили, что Россия отводит ряд своих оккупационных подразделений в район Чернобыля, а после в Беларусь с целью восстановления сил после того, как они понесли большие потери. В дальнейшем враг может осуществить попытку блокады Киева с юго-западного направления.

В свою очередь, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что российские оккупанты потеряли надежды на то, что им удастся захватить Киев, Харьков, Одессу или другие крупные города Украины. Армия РФ в дальнейшем планирует сосредоточить силы на Донбассе.

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