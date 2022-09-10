Война в Украине перешла в новую стадию: Жданов объяснил, что будет дальше

Олег Жданов заявил, что война в Украине перешла в новую стадию / Фото УНИАН

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении является переломным моментом. Можно считать, что началась третья стадия войны. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, до этого все лето украинская армия вела позиционную войну.

Видео дня

"День контрнаступления ВСУ на Харьковщину можно считать началом переломного момента и переходом войны к третьей стадии. В стадию контрнаступательных действий ВСУ. Это будет не так быстро, как нам хочется, постепенно, но сам факт, что мы уже начали решать вопросы по разгрому российских войск и освобождению нашей территории. До этого у нас был этап позиционной войны. Все лето мы провели на этой стадии, даже немного отступали", — отметил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что из-за украинских контрнаступательных действий российская армия переходит к тактике террористических действий в отношении мирного населения.

"В связи с наступлением украинских войск в отдельных районах Херсонской области подразделения ВС РФ переходят к тактике террористических действий в отношении мирного населения. В частности, в с. Большая Александровка оккупанты используют людей в качестве "живого щита". Таким образом они не дают украинским войскам проводить штурмовые действия", — добавил он.

Контрнаступление ВСУ и освобождение Харьковской области

8 сентября Вооруженные силы Украины подняли украинские флаги в ряде населенных пунктов Харьковской области, которые ранее были оккупированы россиянами. В частности, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

Аналитики американского Института изучения войны сообщали, что Вооруженные силы Украины добились значительных успехов в Харьковской области и наступают на Купянск. По мнению экспертов, ВСУ могут освободить населенный пункт в течение следующих 72 часов.

9 сентября Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что всего за несколько дней ВСУ освободили от врага уже более 1000 квадратных километров. Украинские защитники продолжают успешное контрнаступление по многим направлениям.

10 сентября в Сети появились фото из Купянска. Как пишет журналист Андрей Цаплиенко в Telegram, бойцы первого батальона 92-й бригады подняли украинский флаг над горсоветом.

Другие новости: