Войска РФ обстреливают населенные пункты на Харьковщине, чтобы не пустить ВСУ на границу – Генштаб

Враг пытается помешать контрнаступательным действиям ВСУ по освобождению Харьковской области / Макс Левин

Оккупационная армия РФ ведет обстрелы из авиации и артиллерии населенных пунктов Черноглазовка, Дементиевка и Терновая Харьковской области. Вражеские подразделения пытаются не допустить продвижения сил обороны Украины к государственной границе с Россией. Об этом заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Согласно данным Генштаба на 18:00 субботы, 21 мая, на Слобожанском направлении враг удерживает захваченные позиции и пытается не допустить продвижения Вооруженных сил Украины к государственной границе с Россией.

Читайте такжеАрмия России от Херсона до Харькова постепенно стала переходить в оборону – АрестовичОккупанты обстреливают Черноглазовку, Прудянку, Дементиевку и Терновую на Харьковщине. Они наносят артиллерийские и авиационные удары.

"На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занимаемых рубежей. Чтобы не допустить выхода наших войск на государственную границу, (враг, -ред.) наносил авиационные удары и обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Черноглазовка, Прудянка, Дементиевка и Тернова", - подчеркивается в сообщении Генштаба.

Армия Украины освобождает Харьковскую область от оккупантов России

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный 5 мая сделал заявление о начале контрнаступательных действий на Харьковском и Изюмском направлениях.

Бойцам ВСУ удалось освободить ряд населенных пунктов на севере Харьковщины. Украинские военные выбили оккупантов, в том числе, из Циркунов, откуда вражеские войска обстреливали Харьков.

Бойцы 227-го батальона 127-й бригады Теробороны 15 мая вышли на участок границы Украины с Россией в Харьковской области, о чем сообщили Верховному главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому.

Специалисты американского Института исследования войны (ISW) предполагают, что войска РФ осуществят попытку удержания линии к западу от города Волчанск для того, чтобы защитить обеспечение своей группировки от Белгорода до Изюма. Двигаться в этом направлении они уже не могут из-за неудач на Изюмском направлении. Аналитики прогнозируют, что российские оккупанты могут окончательно выйти из региона. В скором времени может начаться контрнаступление армии Украины в районе Изюма.

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