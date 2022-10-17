УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Войска РФ выдыхаются, Москва ждет от Ирана ракеты дальностью 300 и 700 км – Жданов

17 октября 2022, 05:00

Иран полностью становится на сторону России и готов снабжать войска российских оккупантов оружием, считает Олег Жданов.

иранские беспилотники, российские военные
Иран продолжит поставлять России ударные беспилотники типа Mohajer-6 и Shahed-136 - эксперт / Reuters, Iranian Army

Иран работает над подготовкой поставок баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar для войск России с дальностью до 300 и 700 километров. Тегеран на войне против Украины стороны Москвы и будет снабжать ее оружием. Готовятся поставки и десятков дронов типа Mohajer-6 и Shahed-136. Войск РФ выдохлись, столкнулись с катастрофической ситуацией и надеются на иранские поставки. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что Тегеран готовит для Москвы поставки ракет Fateh-110 (дальность до 300 км) и Zolfaghar (дальностью до 700 км). Производство первой партии таких ракет уже началось. Пока неизвестно, сколько у Ирана есть ракет для себя и какое их количество Тегеран может выпускать.

Эксперт уточнил, что данная ситуация показывает – Иран занял сторону России на войне против Украины и готов оказывать ей военную поддержку.

"Я так понимаю, что все официальные заявления Ирана оказались лживыми – действительно Иран передает дроны и готов передавать ракеты. То есть Иран полностью становится на сторону России и начинает снабжать Россию оружием", - сказал Жданов.

Также военный эксперт отметил, что, согласно данным Института изучения войны, Иран поставит новое дроны в Россию. Среди них десятки БПЛА типа Mohajer-6 и Shahed-136. Допускается вариант, при котором РФ также подписала новый договор с Ираном на поставку дронов Arash-2.

Кроме того, Жданов также добавил, что войскам РФ, которые оказались в катастрофической ситуации, поддержка Ирана очень пригодится.

"Для России эти поставки могут оказаться очень "в тему", потому что сегодня она полностью выдыхается. Ведь из всех российских "утюгов" несется, что давайте переговоры, давайте остановки огня. У них очень катастрофическая ситуация относительно способности армии удерживать позиции", - подчеркнул Олег Жданов.

Иран поставляет России оружие

Американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором речь идет о том, что Израиль передает Украине данные разведки по иранским беспилотникам и позициям российских войск. Сведения о дислокации войск РФ используют ВСУ для уничтожения врага.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что Иран готовится передать России для войны против Украины ракеты класса земля-земля Fateh-110 и Zolfaghar с дальностью 300 и 700 километров. Как подчеркнули журналисты, у Ирана один из самых крупнейших и разнообразных арсеналов ракет малой и средней дальности на Ближнем Востоке.

17 октября в МИД Украины назвали Иран соучастником военных преступлений и терактов России против украинского государства. Киев призвал Тегеран немедленно прекратить поставки оружия Москве. Иначе Иран ожидает серьезная ответственность.

Смотрите видео ТСН - какое оружие Россия использует против Украины

Другие новости:

войска России Олег Жданов новости Ирана война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:25

Обнажение - альтернатива купальнику: Эмили Ратаковски "засветилась" топлес

23:20

Украине понадобится новая мобилизация: Арестович назвал главное условиеВидео

23:15

Футболист Реала завоевал Золотой мяч-2022: Шевченко на церемонии довел до слез всех речью о войнеВидео

23:02

ВСУ кладут оккупантов "по роте в день": Арестович о катастрофических потерях РФВидео

23:00

"Путин может записать достижение": Зеленский обвинил президента РФ в убийстве беременной украинкиВидео

Реклама
22:42

Что делать, если нет воды: советы украинцам

22:39

Ротару разбита: в Сети появилась реакция певицы на попадание дрона-шахида в жилой дом в Киеве

22:39

В Беларуси испугались свержения Лукашенко и грозятся Литве ударом в случае "нападения"

22:11

"Самоубийство для Путина": на Западе раскрыли сценарий ответа на ядерный удар РФВидео

21:53

Сгорели в объятиях: появились страшные подробности убийства беременной девушки с мужем в КиевеВидео

21:32

ВСУ пошли вперед на Луганщине: "чмобиков" оккупанты используют как "пушечное мясо"Видео

21:28

Украину атакует резкое похолодание: синоптики назвали дату морозаВидео

21:00

Над Киевом и областью летают дроны-камикадзе: ведется массовый перехватВидео

20:59

Бойня на полигоне в РФ: бунтующие "чмобики" отказались ехать на войну в УкраинуВидео

20:48

Иран – соучастник военных преступлений РФ: Украина призвала Тегеран не поставлять оружие МосквеВидео

20:41

Дешево и сердито: зачем люди ставят соду в холодильник

20:19

Люди в ужасе прыгали с горящих балконов: подробности крушения Су-34 в РФВидео

20:12

Россия устроила скандал на чемпионате Европы по боксу: украинцам запретили выходить на ринг с флагом

20:10

Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь годВидео

20:00

"SpaceX скоро станет SpaceZ": у Зеленского отреагировали на заявления Маска о ядерной угрозе РФ

Реклама
19:47

В СБУ назвали два сценария завершения войны и спрогнозировали срокиВидео

19:40

У Байдена оценили угрозу для Украины из-за ядерных учений в РоссииВидео

19:23

Ни слова правды: 3 женщины по зодиаку, словам которых верить не стоитВидео

19:20

Чем "шахеды" паскудные и в чем их недостатокмнение

19:17

Измученные, но счастливые: в Украину вернулись 108 женщин, которых держали в плену россиянеВидео

19:00

Гороскоп на завтра, 18 октября 2022: Весам – интриги, Скорпионам – испытания, Водолеям – везениеВидео

18:57

У Пугачевой нашли квартиру за 300 миллионов по соседству с Киркоровым: как выглядит дом

18:56

Как узнать, кто твой ангел-хранитель: имя, возраст, пол и характер небесного защитника

18:49

В Краснодарском крае военный самолет РФ с бомбами рухнул прямо на жилые домаВидео

18:49

Медведев испугался, что Израиль поставит оружие Украине: разразился "угрозой" и оскорблениямиВидео

18:31

Маск выдал странный прогноз о ядерном ударе РФ по Украине и приплел КрымВидео

18:30

В Украине рекордно подорожал хлеб: цены на главный продукт зашкаливаютВидео

18:28

Мощная защита: у 3 знаков зодиака самый сильный ангел-хранительВидео

18:27

Лавровый лист для искрящихся красотой и силой волос: 11 домашних рецептов на все случаи жизни

18:20

"Мы с соседями пытались его сбить": Могилевской засняла дрона-камикадзе над своим домом

18:19

Генерал Романенко рассказал, освободят ли Херсон до конца недели

17:58

РФ может нанести ядерный удар по Украине: тревожный сценарий разведки ФРГВидео

17:46

Яблочные отходы – это не мусор: как с пользой применить кожуру и сердцевину фруктов

17:38

Как удалить суперклей с одежды: 7 способов от свежих и засохших пятен

17:31

"Большой бум" в Москве: в Украине рассказали о подготовке дальнобойной "бавовны"Видео

Реклама
17:28

Поставки современного ПВО Украине: у Байдена учтут использование РФ иранских дронов Shahed-136Видео

17:21

Под покровом удачи: 3 знака зодиака – везунчики ноября

17:10

Едут целые эшелоны: Россия перебрасывает в Беларусь танки, пушки и бронетранспортеры

17:06

У Зеленского жестко наехали на Иран и обвинили в убийствах украинцевВидео

17:03

Трудна дорога и повсюду обман: 5 женских имен, обладательницы которых обожают лгать

16:55

Российский патриотический певец спел новую песню, где зазывает на мобилизацию

16:52

"Мужика угнали": в РФ мобилизовали "чмобика", на котором держалась деревня МогильноеВидео

16:44

Пока не в плену: выяснилось, чем занимается "мобилизированный" ГиркинВидео

16:13

Украина может получить в аренду современное военное вооружение - WeltВидео

16:04

На популярного российского актера составили протокол за критику войны

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Мода и красота
Модный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрь
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять