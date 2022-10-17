Войска РФ выдыхаются, Москва ждет от Ирана ракеты дальностью 300 и 700 км – Жданов

Иран продолжит поставлять России ударные беспилотники типа Mohajer-6 и Shahed-136 - эксперт / Reuters, Iranian Army

Иран работает над подготовкой поставок баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar для войск России с дальностью до 300 и 700 километров. Тегеран на войне против Украины стороны Москвы и будет снабжать ее оружием. Готовятся поставки и десятков дронов типа Mohajer-6 и Shahed-136. Войск РФ выдохлись, столкнулись с катастрофической ситуацией и надеются на иранские поставки. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что Тегеран готовит для Москвы поставки ракет Fateh-110 (дальность до 300 км) и Zolfaghar (дальностью до 700 км). Производство первой партии таких ракет уже началось. Пока неизвестно, сколько у Ирана есть ракет для себя и какое их количество Тегеран может выпускать.

Эксперт уточнил, что данная ситуация показывает – Иран занял сторону России на войне против Украины и готов оказывать ей военную поддержку.

"Я так понимаю, что все официальные заявления Ирана оказались лживыми – действительно Иран передает дроны и готов передавать ракеты. То есть Иран полностью становится на сторону России и начинает снабжать Россию оружием", - сказал Жданов.

Также военный эксперт отметил, что, согласно данным Института изучения войны, Иран поставит новое дроны в Россию. Среди них десятки БПЛА типа Mohajer-6 и Shahed-136. Допускается вариант, при котором РФ также подписала новый договор с Ираном на поставку дронов Arash-2.

Кроме того, Жданов также добавил, что войскам РФ, которые оказались в катастрофической ситуации, поддержка Ирана очень пригодится.

"Для России эти поставки могут оказаться очень "в тему", потому что сегодня она полностью выдыхается. Ведь из всех российских "утюгов" несется, что давайте переговоры, давайте остановки огня. У них очень катастрофическая ситуация относительно способности армии удерживать позиции", - подчеркнул Олег Жданов.

Иран поставляет России оружие

Американская газета The New York Times опубликовала материал, в котором речь идет о том, что Израиль передает Украине данные разведки по иранским беспилотникам и позициям российских войск. Сведения о дислокации войск РФ используют ВСУ для уничтожения врага.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что Иран готовится передать России для войны против Украины ракеты класса земля-земля Fateh-110 и Zolfaghar с дальностью 300 и 700 километров. Как подчеркнули журналисты, у Ирана один из самых крупнейших и разнообразных арсеналов ракет малой и средней дальности на Ближнем Востоке.

17 октября в МИД Украины назвали Иран соучастником военных преступлений и терактов России против украинского государства. Киев призвал Тегеран немедленно прекратить поставки оружия Москве. Иначе Иран ожидает серьезная ответственность.

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