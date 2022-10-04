Возле границ Сумщины заметили мобилизованных россиян: есть ли угроза наступления

На границе с Сумской областью обнаружили мобилизованных россиян / Фото Telegram

Недавно появилась информация, что в 120 километрах от границ с Сумской области "нашли" мобилизированных россиян.

"На территории областей России, граничащих с Сумской областью, на расстоянии около 120 км от границы Украины, действительно находятся российские новобранцы", - заявил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram.

По его словам, россияне размещаются в учебных центрах. На какое направление их могут перебросить пока не понятно.

"Будет ли это Сумщина? - не факт", - ответил глава области.

По предварительной информации, никаких ударных группировок или дополнительного скопления вражеских войск у границ Сумской области нет.

Россияне пытаются избежать мобилизации

В российском Урюпинске Волгоградской области подожгли здание местного военкомата после объявления Владимиром Путиным массовой мобилизации. Мужчина протаранил двери военкомата авто и забросал здание горючей смесью.

В России мужчины всячески стараются избежать мобилизации. В Рязани один из них даже поджег себя, стараясь не погибнуть на украинской земле. Инцидент произошел на автовокзале в Рязани. Мужчина поджег себя с криками "я не хочу на войну".

Еще один россиянин так хотел избежать мобилизации, что решился на рискованный поступок – переплыл на SUP-доске устье реки Нарва и добрался до территории Эстонии. Но там беглецу были не рады – его ловили с собачьим патрулем и большим количеством правоохранителей, и потом вернули в РФ.

Читайте также