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Возят телевизор, "обещают" воду и еду: РФ готовится к "референдуму" на Луганщине – Гайдай

7 августа 2022, 13:16

В оккупированных Россией населенных пунктах в Луганской области появились и газеты-вестники с агитацией придти и "отдать голос", сказал Сергей Гайдай.

ДНР референдум
Москва устроила на Луганщине агитацию за "референдум" о, дескать, "присоединении" к России - Гайдай / Коллаж УНИАН, 24 канал

Оккупанты РФ и коллаборанты готовятся к проведению так называемого "референдума" по "присоединению" к российскому государству на территории Луганской области. Места проведения "мероприятия" они уже определили. Теперь они ведут агитацию. Взамен на участие в псевдореферендуме обещают воду, еду и стройматериалы. Для тиражирования пропаганды используется и передвижной телевизор. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что оккупанты в спешке готовятся к проведению своего, дескать, "референдума" с целью аннексии оккупированной Луганщины. Людям обещают воду, еду и строительные материалы. Для пропаганды используется и передвижной телевизор – захватчики обещают "хорошую жизнь".

"Своего рода это – шантаж: "мы вам поможем удовлетворить первоначальные потребности, а вы идете на "референдум". Если нет – умирайте, и без вас результат нарисуем", - сказал Гайдай.

Также чиновник добавил, что захватчики работают над составлением реестра помещений, где собираются проводить псевдореферендум.

Кроме того, в каждом населенном пункте теперь есть и так называемые "газеты-вестники". Местных жителей агитируют придти и "отдать голос".

"Хотя, кому этот голос нужен…" – подчеркнул Сергей Гайдай.

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Планы РФ по аннексии территорий Украины

В Главном управлении разведки Минобороны Украины в июле рассказали, что Россия провалила план по оккупации всего государства, однако проводит подготовку, дескать, "референдумов" для аннексии украинских территорий. Разведчики зафиксировали работу, направленную на организацию подобных "мероприятий", в Донецкой, Луганской и Херсонской областях.

Журналисты узнали, что Кремль планирует проведение псевдореферендума на Донбассе 11 сентября. Захватчики готовы нарисовать 70% "за". Причем во время голосования хотят использовать метод "метка избирателя".

Бывший советник министра внутренних дел и Офиса президента Виктор Андрусив считает, что Россия раскачивает тему с "референдумами", чтобы заставить Украину и западный мир вести переговоры с Москвой. Как полагает Андрусив, даже если псевдореферендумы и проведут, их результаты никто не признает.

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