Врач спрогнозировал, станет ли следующая волна COVID-19 в Украине последней

Станет ли следующая волна COVID-19 в Украине последней - прогноз/ Фото Reuters

Следующая волна коронавируса в Украине будет последней, и, вероятно, не такой мощной, как предыдущая. Именно такой прогноз озвучил врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, сообщает ТСН.

"Вероятно, сейчас летом мы будем иметь такое послабление, хотя мы понимаем, что сейчас у нас есть 1200 госпитализаций за минувшие сутки и это где-то около 5% людей, которые заболели. Поэтому ориентировочно 1200 умножаем на 2 и умножаем на 10 и получается ориентировочно 25 тысяч новых случаев (инфицирования — Главред) в Украине в день есть. Поэтому, соответственно, не все так еще спокойно. Мы уже привыкли к количеству — 1200 госпитализаций за день, хотя это тоже немаленькая цифра", — отмечает медик.

По его словам, следующая возможная волна коронавируса приблизит Украину к коллективному иммунитету.

"Если сейчас болеет ориентировочно 25 тысяч человек в день, то умножить это количество на 10 и на 3, и имеем 750 тысяч, и, грубо говоря, до миллиона человек сейчас за месяц может переболеть. А если в соответствии волна поднимется, то это количество увеличится в два раза. Таким образом мы получим быстрое течение, и через несколько месяцев еще большое количество людей переболеет", - сказал врач.

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Напомним, ранее, 19 апреля, тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. В свою очередь, эпидемиологи прогнозируют четвертую вспышку эпидемии.

Как заявила врач-эпидемиолог Наталья Виноград в эфире одного из украинских телеканалов, на планете уже неравномерно по континентам распространяется четвертая волна COVID-19.