УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Врач спрогнозировал, станет ли следующая волна COVID-19 в Украине последней

5 июня 2021, 14:27
Прослушать новость
Остановить

следующая возможная волна коронавируса приблизит Украину к коллективному иммунитету - именно в этом убежден известный медик Тарас Жиравецкий.

Коронавирус в Украине
Станет ли следующая волна COVID-19 в Украине последней - прогноз/ Фото Reuters

Следующая волна коронавируса в Украине будет последней, и, вероятно, не такой мощной, как предыдущая. Именно такой прогноз озвучил врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий, сообщает ТСН.

"Вероятно, сейчас летом мы будем иметь такое послабление, хотя мы понимаем, что сейчас у нас есть 1200 госпитализаций за минувшие сутки и это где-то около 5% людей, которые заболели. Поэтому ориентировочно 1200 умножаем на 2 и умножаем на 10 и получается ориентировочно 25 тысяч новых случаев (инфицирования — Главред) в Украине в день есть. Поэтому, соответственно, не все так еще спокойно. Мы уже привыкли к количеству — 1200 госпитализаций за день, хотя это тоже немаленькая цифра", — отмечает медик.

По его словам, следующая возможная волна коронавируса приблизит Украину к коллективному иммунитету.

"Если сейчас болеет ориентировочно 25 тысяч человек в день, то умножить это количество на 10 и на 3, и имеем 750 тысяч, и, грубо говоря, до миллиона человек сейчас за месяц может переболеть. А если в соответствии волна поднимется, то это количество увеличится в два раза. Таким образом мы получим быстрое течение, и через несколько месяцев еще большое количество людей переболеет", - сказал врач.

Читайте такжеТретья волна коронавируса в Украине: премьер указал на позитивные изменения

Напомним, ранее, 19 апреля, тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. В свою очередь, эпидемиологи прогнозируют четвертую вспышку эпидемии.

Как заявила врач-эпидемиолог Наталья Виноград в эфире одного из украинских телеканалов, на планете уже неравномерно по континентам распространяется четвертая волна COVID-19.

коронавирус в Украине COVID-19
Сейчас вы просматриваете новость «Врач спрогнозировал, станет ли следующая волна COVID-19 в Украине последней». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Цепная реакция: почему в Украине нельзя дальше повышать пенсионный возрастЦепная реакция: почему в Украине нельзя дальше повышать пенсионный возраст Гороскоп на 2 июня 2021 всех знаков Зодиака: денежный прокол и запретные покупкиГороскоп на 2 июня 2021 всех знаков Зодиака: денежный прокол и запретные покупки Диабет 2: назван нехарактерный и не пугающий признакДиабет 2: назван нехарактерный и не пугающий признак "Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами"Резкий рост цен товаров и услуг": налог на Google грозит украинцам неприятными сюрпризами "Какая кошечка": солистка Little Big показала грудь в сексуальном наряде"Какая кошечка": солистка Little Big показала грудь в сексуальном наряде

Последние новости

15:15

Украина "забраковала" предложение Ирана о компенсациях семьям погибших пассажиров сбитого Боинга МАУ

15:09

Скандал вокруг восхождения на Эверест учительницы с Прикарпатья: ложь, разоблачение и признание Видео

14:54

Очереди с 5 утра и массовый ажиотаж: в Центре вакцинации в Киеве люди столкнулись с проблемой Видео

14:27

Врач спрогнозировал, станет ли следующая волна COVID-19 в Украине последней Видео

13:40

Если Протасевича отдадут в "ЛНР", то его расстреляют - боевики

Реклама
13:06

"Ждет и спит у двери": кошка в Киеве каждую ночь приходила к квартире, в которой жила с хозяйкой

12:59

В Киеве под Офисом президента протестовали представители ЛГБТ-сообщества, есть задержанный Видео

12:35

Гороскоп на завтра 6 июня 2021 всех знаков Зодиака: блестящий успех или крах надежд и травмы Видео

12:33

На Херсонщине конфликт из-за маски в маршрутке кончился местью с побоями Видео

12:15

"Прислуживаться не буду": бывшего замсекретаря СНБО Кривоноса уволили из рядов ВСУ Видео

11:46

В Китае разрешили колоть вакцину от коронавируса Sinovac детям от трех лет Видео

11:33

Торговые центры и кинотеатры: где в Украине можно уколоться от COVID-19

11:31

Вещи, которые женщина ни в коем случае не должна одевать на свадьбу Видео

11:22

Эксперт объяснил, как Лукашенко будет использовать Протасевича Видео

10:18

"Засосало" в аппарат МРТ и покалечило: всплыли неожиданные детали опасной диагностики в Одессе Видео

09:52

Табачник, Богатырева, Пискун: в СНБО назвали 20 бывших топ-чиновников, которых выселяют с госдач Видео

09:29

В Харькове пригрозили устроить бойню, как в Казани: кто и зачем распространил угрозы Видео

09:17

На Прикарпатье произошло землетрясение

08:44

Самое модное окрашивание волос на лето 2021: теплый блонд в стиле 60-х и французский мокко Фото Видео

08:21

Закон об олигархах: к чему больше всего вопросов и почему Рада попытается "пропетлять" мнение

Реклама
08:15

Коронавирус в Украине: за сутки почти две тысячи случаев заражения и тысяча госпитализаций Видео

08:14

Гороскоп на 5 июня 2021 всех знаков Зодиака: служебный "переворот" и грубый просчет Видео

08:01

Лукашенко использует жестокие сталинские методы, интервью Протасевича "вынужденное" - МИД Чехии Видео

07:28

"Не позволю, чтобы меня делали дебилом": Данилов ответил на "наезд" Ляшко из-за Германии и Франции Видео

07:01

"У меня классная жопа": дочь Урганта дерзко обнажила ягодицы и произвела фурор

06:45

Роман Протасевич - это белорусская версия Нади Савченко мнение

06:02

Праздник Петра и Павла в 2021 году: какого числа, традиции и запреты Видео

05:25

В Украине резко взлетают цены на проезд в транспорте: сколько теперь заплатят пассажиры Видео

05:19

Почему смертельно опасно вешать магниты на холодильник

05:02

Как защитить колени во время приседаний: простые способы Видео

04:30

Кравчук раскрыл детали грядущих переговоров Байдена и Путина об Украине Видео

04:30

В Беларуси объяснили, как силовики выбивали из Протасевича "признание" Видео

03:50

Синоптик рассказала, кого на выходных в Украине будет заливать сильнее всего Видео

03:02

Ученые изобрели еще один способ продлить молодость организма

02:06

"Эти вишенки потрогал бы": почти голая Ивлеева снялась топлес и на шпильках

00:51

Угроза наступления на Киев: эксперт РФ раскрыл планы Путина по Украине Видео

00:19

Киев, Львов и далее: в каких городах Украины на выходных можно будет вакцинироваться Видео

04 июня, пятница
23:57

В Минздраве рассказали, когда навсегда исчезнут бумажные больничные

23:30

Встреча Байдена и Путина: в Белом доме раскрыли планы США по Украине Видео

23:28

В Киеве неизвестные подстрелили топ-чиновника

Реклама
22:58

В Минюсте поведали, в каком случае олигарха можно будет кинуть за решетку

22:44

Новый удар по Северному потоку-2: у Путина оценили вероятность провала запуска газопровода Видео

22:30

Сердечный приступ: этот сок с пикантным вкусом может защитить от инфаркта Видео

22:16

Защищает от рака и старения: диетолог объяснил, как правильно есть редис Видео

22:16

ВОЗ сделала тревожное заявление о вакцинации от коронавируса Видео

22:09

Сколько алкоголь остается в организме и какие риски Видео

21:57

У Зеленского заявили о тайном решении СНБО по интеграции Украины в НАТО Видео

21:24

В Харькове мать беспощадно избила маленького сына "ради воспитания" Видео

21:19

Зеленский призвал решить "судьбу олигархов" в Украине на референдуме Видео

20:34

В Украине появятся новые дорожные знаки: что нужно знать водителю Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять