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Врач заявил о проблемах со статистикой по выявлению COVID-19 в Украине

8 мая 2021, 17:41
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По словам Александрина, снижения заболеваемости коронавирусом в Украине нет.

Коронавирус
Статистика по заболеванию коронавирусом в Украине / УНИАН

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин рассказал, что в Украине на самом деле нет снижения заболеваемости коронавирусом.

"Это был третий пик первой волны. Мы просто заигрались в политические игры, и какой-то хайп все уже на этом делают. Даже если эту неделю мы проанализируем – все говорят, что идет снижение. Какое может быть снижение, если у нас показывает 3 тыс., а сегодня у нас показывает 8,7 тыс", - отмечает Александрин, передает Украина 24.

По его словам, в Украине проблема со статистикой по заболеванию коронавирусом.

"Это никакое не снижение, это проблема со статистикой, с выявлением. Это о том говорит, что у нас до сих пор все идет в ручном управлении, давление со стороны Виктора Ляшко на регионы - я знаю, как он проводит селекторные совещания, что он там говорит по поводу выявляемости. И также нужно понимать, что да, мы сейчас тоже пребываем в периоде майских праздников. Вы помните, когда у нас были новогодние праздники, тоже у нас были непонятные вещи с тестированием, скачкообразные", — сказал он.

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Александрин рассказал, в чем проблема с тестированием на коронавирус.

"За год мы улучшили систему выявления COVID-19, но у нас очень много отводится на тестирование быстрыми тестами, а они показали свою неэффективность. Очень много выявляют методом иммуноферментного анализа, ПЦР. ПЦР является самой эффективной системой выявления COVID-19. Но в общем соотношении у нас ПЦР делают не так много, областные лабораторные центры загружены", — рассказал он.

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коронавирус Андрей Александрин коронавирус статистика
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