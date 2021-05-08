Врач заявил о проблемах со статистикой по выявлению COVID-19 в Украине

По словам Александрина, снижения заболеваемости коронавирусом в Украине нет.
Врач-эпидемиолог Андрей Александрин рассказал, что в Украине на самом деле нет снижения заболеваемости коронавирусом.
"Это был третий пик первой волны. Мы просто заигрались в политические игры, и какой-то хайп все уже на этом делают. Даже если эту неделю мы проанализируем – все говорят, что идет снижение. Какое может быть снижение, если у нас показывает 3 тыс., а сегодня у нас показывает 8,7 тыс", - отмечает Александрин, передает Украина 24.
По его словам, в Украине проблема со статистикой по заболеванию коронавирусом.
"Это никакое не снижение, это проблема со статистикой, с выявлением. Это о том говорит, что у нас до сих пор все идет в ручном управлении, давление со стороны Виктора Ляшко на регионы - я знаю, как он проводит селекторные совещания, что он там говорит по поводу выявляемости. И также нужно понимать, что да, мы сейчас тоже пребываем в периоде майских праздников. Вы помните, когда у нас были новогодние праздники, тоже у нас были непонятные вещи с тестированием, скачкообразные", — сказал он.
Читайте такжеКоронавирус в Украине снова ускорился: более 6 тыс. новых диагнозов и почти 400 жертв
Александрин рассказал, в чем проблема с тестированием на коронавирус.
"За год мы улучшили систему выявления COVID-19, но у нас очень много отводится на тестирование быстрыми тестами, а они показали свою неэффективность. Очень много выявляют методом иммуноферментного анализа, ПЦР. ПЦР является самой эффективной системой выявления COVID-19. Но в общем соотношении у нас ПЦР делают не так много, областные лабораторные центры загружены", — рассказал он.
Читайте такжеКоронавирус в Украине 7 мая: распространение болезни ускорилось
Лечение коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Врач-пульмонолог Светлана Гук дала украинцам четкую инструкцию, что делать в случае заражения коронавирусом и как правильно лечить недуг.
- Также она дала украинцам полезные советы, как быстро восстановиться после коронавируса.
- Генсекретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти сообщил, что есть серьезное последствие коронавируса COVID-19 для молодых людей. После вируса для молодежи главной угрозой являются психологические проблемы.