"Врачи рыдали, увидев его": депутат рассказал, как ребенок в Черкассах пять дней лежал без помощи

Депутат рассказал, как ребенок в Черкассах пять дней лежал без помощи / Телеграф

Состояние шестилетнего Андрюши в Черкассах свидетельствует о том, что ему не оказывали медицинскую помощь около пяти дней. Об этом в комментарии Обозревателю сказал депутат Черкасского облсовета Олег Петренко, который и сделал данный вопиющий случай достоянием общественности.

Он говорит, что Андрюшу вместе с младшей сестренкой родители отвезли к семейству Лясовых – бабушке и дедушке. А затем они уехали в столицу – на операцию.

Семейство Лясовых занималось разведением собак – всего их насчитывается 15. Причем животные жили не в вольерах, а были на свободном выгуле. Причем часть из них, псы породы "среднеазиатская овчарка" не раз нападали и на соседей, и на прохожих.

Позднее депутат связался с больницей и спросил, что нужно для помощи Андюши. Именно тогда он и был шокирован рассказом врачей о состоянии мальчика. Петренко уверен, что оторванная губа и уши, а также часть пениса никак не могут объясняться случайным падением с груды кирпичей (на этой версии настаивает бабушк Андрюши).

А пролежни, отмечает Петренко, свидетельствуют о том, что мальчик без сознания лежал несколько дней.

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"Ни врач скорой, ни другие врачи – не судмедэксперты. Но они опытные специалисты, которые за десятки лет практики видели всякое, вот только подобного – еще нет. Плакали мужчины. И я тоже", – добавил депутат.

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Напомним, ранее стало известно, что бабушку тяжело покалеченного ребенка - шестилетнего Андрея, оказывается, несколько раз объявляли в розыск. В частности, за ограбление с тяжелым насилием.

Виктория Лясова была фигурантом нескольких дел. При этом, местные жители утверждают, что она на протяжении многих лет удивительным образом избегала ответственности за содеянное.

Позднее директор Черкасской детской областной больницы Николай Кондрацкий рассказал, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

"Ухудшились все показатели, наблюдаем отрицательную динамику. Ребенок все еще в терминальной коме, у него полиорганная недостаточность, в частности, почек и печени", - подчеркнул врач.