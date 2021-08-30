"По зданию трещины, а во дворе 15 собак": появились фото дома в Черкассах, где жил ребенок Андрюша

Дом находится в центре Черкасс / Телеграф

Дом, в котором якобы издевались над шестилетним ребенком по имени Андрей, в Черкассах находится в полном беспорядке, по корпусу здания давно пошли трещины, а по двору бегает не менее пятнадцати собак. Об этом сообщает портал Телеграф.

По словам соседей, собак якобы ранее даже конфисковывали в судебном порядке – но, тем не менее, со двора регулярно доносится то злобный, то задорный лай.

По предварительной информации, именно в том доме 6-летний Андрей получил травмы. Причем до конца непонятно, какие именно были повреждения:

В фейсбуке депутат Черкасского облсовета Олег Петренко написал, что у мальчика гематома головного мозга, оторванные уши, часть пениса и нижняя губа.

Однако, на сайте полиции указано, что медики зафиксировали у маленького Андрея только ушиб головы и ссадины на руках и ногах.

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Следствие продолжается. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Тем временем бабушка Андрея продолжает утверждать, что он всего лишь упал с кучи кирпича и таким образом получил травмы.

Тем не менее женщине уже сообщили о подозрении – об оставлении малолетнего ребенка в опасности, повлекшем тяжкие последствия. Ей грозит, согласно УК, лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Тот самый дом / Телеграф

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Напомним, ранее стало известно, что бабушку тяжело покалеченного ребенка - шестилетнего Андрея, оказывается, несколько раз объявляли в розыск. В частности, за ограбление с тяжелым насилием.

Виктория Лясова была фигурантом нескольких дел. При этом, местные жители утверждают, что она на протяжении многих лет удивительным образом избегала ответственности за содеянное.