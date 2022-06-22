Враг превосходит ВСУ в вооружении: в Минобороны назвали главное направление удара РФ

В МО назвали направление главного удара РФ / Facebook

Основной задачей российских захватчиков остается выход на админграницы Луганской и Донецкой областей, а также удержание сухопутного коридора с оккупированным Крымским полуостровом, заявил представитель Минобороны Александр Мотузяник.

Как подчеркнул он в ходе брифинга в Медиацентре Украина-Укринформ, враг также блокирует морские коммуникации Украины в северо-западной части Черного моря.

"Несмотря на огромные потери в личном составе и технике, оккупанты превосходят украинских защитников в вооружении и пытаются победить исключительно количеством. На отдельных направлениях один выстрел украинской артиллерии приходится шесть и более выстрелов врага. При этом эффективность действий российских пехотных подразделений остается низкой, особенно в условиях городской застройки", – отметил представитель МО.

По его словам, самым горячим участком фронта остается район Северодонецка. При этом вражеская авиация продолжает наносить удары по объектам на территории Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Одесской областей.

"Оперативно-тактическая авиация врага выполнила по меньшей мере 15 самолето-вылетов для нанесения ударов по объектам на территории Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Одесской областей, в том числе управляемыми авиационными ракетами типа Х-31/59. Кроме того, агрессор нанес удары по Одесской области береговыми ракетными комплексами "Бастион-П" и "Бал", с применением ракет "ОНИКС" и КР Х-35 соответственно. Этот ракетный удар враг нанес из временно оккупированного Крыма", - добавил Мотузяник.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в западном военном округе формируют 3-й армейский корпус численностью до 15,5 тыс. военнослужащих с пунктом постоянной дислокации в Мулино Нижегородской области.

Не исключено, что новое соединение может быть задействовано в наступлении на Киев.

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