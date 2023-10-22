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Враг стянул резервы: оккупанты могут пойти на штурм Киева – украинский генерал

Алексей Тесля
22 октября 2023, 01:30
На определенных направлениях усиливается бдительность пограничных нарядов, рассказал Сергей Попко
рф, россия
РФ стягивает силы на границу с Украиной / Коллаж: Главред, Фото: mil.ru

Новая опасность со стороны российских оккупантов может возникнуть с любого направления, в частности, с северного, заявил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) генерал-полковник ВСУ Сергей Попко.

"В частности, мы знаем, что в республике Беларусь проходит очередной этап проверки боевой готовности их вооруженных сил. Кроме того, враг держит в прилегающих к границе областях контингент войск, чтобы помешать нам перебрасывать наши силы на фронт – на юг и восток", - подчеркнул он в интервью ТСН.

Вместе с тем украинский генерал констатировал, что ударных группировок, которые бы несли сейчас угрозу повторного наступления оккупантов с севера, разведка не фиксирует: "Но это не повод расслабляться. Поэтому, соответственно, на определенных направлениях мы усиливаем бдительность наших пограничных нарядов".

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По его словам, вокруг Киева создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров, а первый рубеж Киева находится вдали от столицы.

"Построены надежные системы огневого поражения противника; инженерных заграждений всех типов; противовоздушной и противотанковой обороны; всестороннего обеспечения и т.п. Кроме того, мы непрерывно усовершенствуем системы управления группировкой, организацию эффективного взаимодействия с органами исполнительной власти в Киеве. Также выполняются определенные меры по обеспечению общественного порядка и защите гражданского населения. Все это спланировано и производится систематически", - добавил Попко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Силы обороны отразили прорыв ДРГ на Сумщине. Ночью 12 октября российская ДРГ пыталась проникнуть на территорию Сумщины в направлении одного из инфраструктурных объектов. Бойцы ТРО отбили попытку прорыва.

В Центре информационного сопротивления при ССО ВСУ ранее сообщили, что Россия и Беларусь готовят провокацию против Украины. По данным ЦНС, российские и белорусские войска намерены атаковать дроном нефтебазу в Брестской области и обвинить в этом Киев. Провокация рассчитана на снижение уровня поддержки Украины со стороны Запада.

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