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"Все началось": стало известно, как Зеленский узнал о полномасштабном вторжении - WP

24 августа 2022, 15:39

Президенту Украины сообщил министр внутренних дел, который узнал о том, что украинские пограничники борются с оккупантами.

'Все началось': стало известно, как Зеленский узнал о полномасштабном вторжении - WP
Стало известно, кто первый сообщил Зеленскому о начале полномасштабного вторжения / president.gov.ua

24 февраля - день, когда в Киев и другие города Украины прилетели российские ракеты. Именно в тот день весь мир проснулся в реалиях полномасштабного вторжения РФ в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский узнал о вторжении от министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Об этом сообщает The Washington Post.

Сам Монастырский узнал о начале полномасштабной войны от начальника пограничной службы Сергея Дейнеко, который сообщил, что украинские пограничники борются с российскими войсками в трех северо-восточных регионах страны.

Тогда Монастырский положил трубку и позвонил Владимиру Зеленскому.

"Началось, - сказал Монастырский. - Что именно? - спросил Зеленский. - Судя по тому, что происходят обстрелы сразу в разных местах, это все похоже не полномасштабное вторжение на Киев, - пояснил министр".

Монастырский
Что было в первые часы полномасштабного вторжения / МВД Украины

Российские оккупанты нанесли страшные удары по украинским военным и ПВО еще в первые минуты вторжения. В местах ударов, по словам Монастырского, были 20-метровые кратеры. Тогда всех волновал лишь один вопрос: "Как далеко может зайти враг с таким огромным кулаком?", пишет издание.

Первая леди Украины Елена Зеленская увидела, как президент надел пепельно-серый костюм и белую рубашку без галстука.

"Что случилось? - спросила Елена Зеленская. - Началось, - ответил Владимир Зеленский".

Она вспомнила, что прежде чем поехать в Офис президента, Зеленский посмотрел на своих детей и не мог отделаться от мысли, что российские ракеты летят над детьми.

Впоследствии президент созвал совещание своих главных советников, на котором было решено, что часть кабинета останется в Киеве, другие - поедут на запад страны.

"Чиновники с широко открытыми глазами наблюдали за тем, как камеры пограничного наблюдения зафиксировали сотни российских танков и другой бронетехники, которые направляются в Украину колоннами, напоминающими наступление во время Второй мировой войны: из Беларуси на север, из России на восток, а из Крыма на юг", — говорится в сообщении.

Позже Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Он попросил мировых лидеров о помощи и начал записывать обращение для украинцев, в котором отметил, что будет выходить на связь и сообщать, что происходит в стране.

Напомним, стало известно о том, что 24 февраля ближайший соратник Путина Дмитрий Козак звонил в Киев и требовал сдаться. Тогда руководитель Офиса президента Андрей Ермак обругал казака и положил трубку. Уже впоследствии о подписании акта капитуляции говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Российский политик и общественный деятель Леонид Волков считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны.

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