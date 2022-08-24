'Он все положил на одну карту': Путин не остановится в войне, он просто хочет передохнуть - Данилов

Путин хочет передохнуть и планирует продолжать войну / коллаж фото УНИАН

Российский диктатор Владимир Путин, который начал кровопролитную войну против украинского народа, не будет останавливаться и продолжает готовиться к затяжной войне в Украине. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает Wyborcza.

Он добавил, что сейчас Путин просто хочет передохнуть.

"Надо понимать, что Владимир Путин положил все на одну карту – карту войны с Украиной. Надеяться, что он остановится и не попытается довести ее до логического конца, – самообман. Сегодня Путин хочет отдохнуть, потому что видит, что россияне "сгорают", но мы знаем, как трудно сегодня работает их военно-промышленный комплекс, знаем количество танков и ракет, которыми они оснащены", — сказал Данилов.

Он также заявил, что Россия - большая колониальная страна, власть которой уничтожает культуру, язык и традиции народов.

"Победить Россию будет непростой задачей. Но мы осознаем, что сегодня боремся не только за себя, но и за Европу", — добавил Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что России нельзя позволить победить войну против Украины, потому что тогда любой силой сможет оккупировать другую страну. Он также добавил, что сейчас Путин очень спешит, ведь уже через два-три года в Украине будет новое поколение, которое займется восстановлением государства.

Данилов ожидает увидеть крушение РФ и появление свободной Ичкерии, Татарстана и других территорий.

Напомним, стало известно о том, что 24 февраля ближайший соратник Путина Дмитрий Козак звонил в Киев и требовал сдаться. Тогда руководитель Офиса президента Андрей Ермак обругал казака и положил трубку. Уже впоследствии о подписании акта капитуляции говорил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Российский политик и общественный деятель Леонид Волков считает, что президент страны-агрессора Владимир Путин вероятно начнет новый этап "спецоперации" в Украине. Это будет принуждение к перемирию, которое позволит оформить аннексию, даст паузу в несколько лет для подготовки следующего этапа войны.

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