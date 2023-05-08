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Все в панике грузят документы: оккупанты срочно бегут из Скадовска - Генштаб

Ангелина Подвысоцкая
8 мая 2023, 21:10 обновлено 8 мая, 21:31
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Российские оккупанты и так называемые "власти" уезжают из Херсонщины вместе со своими семьями.
Скадовск, российские оккупанты
Оккупанты бегут из Скадовска / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия

Российские оккупанты боятся приближающегося украинского контрнаступления. Они "эвакуируются" не только в Запорожской области, но и в панике бегут из Херсонской области. Оккупационные "власти" в панике сворачивают работу своих "администраций" в Скадовске. Об этом заявили в Генштабе.

В ночь с 6 на 7 мая оккупанты начали грузить в машины всю документацию, оргтехнику и другое имущество районной и городской "администраций" Скадовска.

"Уже на утро 7 мая вместе с семьям город оставила значительная часть российской оккупационной администрации. В настоящее время подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах области, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное", - говорится в сообщении.

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В Генштабе убеждены, что вся эта "эвакуационная" колонна будет ехать не через Крымский мост, а через морской порт Бердянска.

"Эвакуация" оккупантов

Ранее полковник запаса Роман Свитан говорил о том, что российские оккупанты готовятся к бегству с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

"Эти позиции невозможно удержать с военной точки зрения, потому что местность там ровная, как доска", - сказал Рассвет.

Перед своим бегством оккупанты разместили на ЗАЭС военную технику и взрывчатку в помещении турбинного отделения 4-го энергоблока. В Госатомрегулировании также отметили, что имеют информацию о хранении техники, оружия и взрывчатки в других производственных помещениях ЗАЭС, в частности в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что оккупанты могут готовить "жест доброй воли". В Кремле уже ищут варианты возможных сценариев, как можно оправдать внутри своего общества очередной успех украинской армии.

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