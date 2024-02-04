Всплыли новые подробности "Новочеркасска": потери у РФ еще серьезнее, чем думали

На "Новочеркасске" во время удара были "Калибры".

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В ночь на 26 декабря произошел взрыв на "Новочеркасске" в Феодосии / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал Крымский ветер

На БДК "Новочеркасск", подбитом ВСУ в порту Феодосии, обнаружены тела и фрагменты тел 30-35 погибших, признаются провоенные российские паблики.

"К сожалению, все очень страшно. Найдены больше 20 тел (российских) моряков. Также найдено много фрагментов тел. Похоже, на "Новочеркасске" погибли не меньше 30-35 человек. Эти данные еще будут уточняться, впереди экспертизы. Плюс явно не все тела и фрагменты тел мы пока нашли", - пишут паблики.

Вместе с тем, эти цифры еще не окончательны, так как "многие погибшие, похоже, просто сгорели, и их тела обнаружить уже никогда не получится".

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При этом на корабле найдены фрагменты ракеты "Калибр" - на "Новочеркасске" во время удара были эти ракеты.

Взрывы в Феодосии 26 декабря

В ночь на 26 декабря в порту Феодосии прогремел мощный взрыв. Генштаб подтвердил поражение большого десантного корабля "Новочеркасск" в 2:30. именно в этот день страна-агрессор отмечает День своей сухопутной ПВО.

В то же время в Минобороны России не говорят о степени повреждения корабля, однако подтверждают нанесенный удар. При этом российские пропагандисты начали распространять "версию" о якобы уничтожении двух украинских Су-24 "во время воздушного боя".

Более того, последствия взрыва фиксировали спутники NASA. По данным росСМИ, "задвухсотился" по меньшей мере 21 российский моряк. Экипаж дежурил в ночную пору на корабле. Кроме того, российские паблики утверждают, что БДК перевозил большое количество вооружения, поэтому "это большая потеря для фронта".

В Воздушных силах подчеркнули, что "Новочеркасск" сгорел дотла, и, возможно, пострадала портовая инфраструктура. По словам Юрия Игната, участие в планировании операции принимали и Вооруженные силы, и другие силы обороны, а "летчики тактической авиации уже крылатыми ракетами довели дело до конца".

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